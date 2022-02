VfR Garching will Projekt Klassenerhalt erfolgreich fortsetzen

Von: Nico Bauer

Gute Ausgangsposition: Garching (Christoph Thoss; v.) hofft auf einen Überraschungscoup in Ingolstadt. © Gerald Förtsch

Ab diesem Freitag geht es endlich wieder um Bayernligapunkte. Gefühlt ist der Auftakt nach der Winterpause ein klassischer Saisonstart. Wenn der VfR Garching beim FC Ingolstadt II (20.30 Uhr) beginnt, dann weiß kein Verein so wirklich wo man steht. Die Garchinger Fußballer fahren mit einem arg dezimierten Kader, aber dennoch mit breiter Brust zur Reserve des Zweitligisten.

Garching – Im Winter haben die Garchinger ihren Kader durch die eine oder andere Neuverpflichtung verbreitert, aber auch auf der nun größeren Namensliste musste Trainer Nico Basta vieles durchstreichen. Sein Co-Trainer Stephan Thee ist als Polizist wegen der Sicherheitskonferenz beruflich verhindert, während Matthew Loo und Mark Zettl verletzt sind. Dazu kommen mit Maximilian Retzer und Quentin Kehl noch zwei Coronafälle. Darüber hinaus hat Basta hinter einigen Namen zum Teil sehr dicke Fragezeichen. „Ich hoffe, dass unsere erste Elf siebzig Minuten lang durchhält“, sagt der Trainer, der wohl nur wenige Alternativen auf der Bank haben wird.

Der junge und vor der Winterpause überaus erfolgreiche Trainer sagt aber auch selbstbewusst, dass seine spielbereite Mannschaft den Tabellendritten Ingolstadt schlagen kann. Die U23 der Schanzer sorgte zuletzt mit einem 3:1 gegen die SpVgg Unterhaching für Aufsehen. „Wir schauen aber auf uns selber“, sagt Basta, „wir haben eine ordentliche Vorbereitung gespielt und gehen selbstbewusst in das Spiel.“ In der Bayernliga kann jeder jeden schlagen, weshalb der dritte Platz der Ingolstädter nicht übermäßig ins Gewicht fällt. Wegen der Verlegung der Partie auf den Ingolstädter Kunstrasen sind die Garchinger im Training auch wieder von Natur- auf Kunstrasen zurückgegangen. Nico Basta ist nicht unglücklich, weil man auf Kunstrasen in der Regel kompakter verteidigen kann.

Mit fünf Siegen, drei Unentschieden und nur einer Niederlage haben die Garchinger in den letzten Spielen vor der Winterpause die Abstiegsrelegationsplätze verlassen, nun möchte Nico Basta den nächsten Schritt gehen. Da der VfR in der letzten Bayernliga-Runde spielfrei ist, endet Garchings Saison bereits am 14. Mai. Basta möchte bis Anfang Mai im Idealfall den Abstiegskampf beenden und die Saison stressfrei abschließen. „Wir wollen alles so früh wie möglich in trockene Tücher bringen“, sagt der Trainer. Und deshalb wollen die Garchinger trotz einer langen Ausfallliste mit einem Überraschungscoup in Ingolstadt genau da weitermachen, wo man im November mit dem 2:0-Derbysieg gegen Ismaning aufgehört hat. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Dachs – Stubhan, Hofmaier, Kelmendi (Radau), Salassidis – M. Niebauer, Reich, Wimmer, Nguyen – Thoss, Mendama.