VfR Garching will sich bei Augsburg nachträglich belohnen

Von: Nico Bauer

Garching – Die ersten 90 Minuten waren richtig gut, aber unter dem Strich stehen null Punkte. Die Fußballer des VfR Garching möchten sich nach der 2:3-Niederlage beim TSV 1860 II mit drei ganz späten Gegentoren nun nachträglich belohnen. Im Bayernliga-Auswärtsspiel beim TSV Schwaben Augsburg an diesem Mittwoch (18.30 Uhr) hängen die Trauben aber sehr hoch.

Garchings Trainer Nico Basta schätzt den nächsten Gegner sehr hoch ein. Er tippt sogar, dass die Augsburger am Ende der Saison zum Kreis der fünf besten Mannschaften gehören. In der Vergangenheit hat der Club immer wieder sein großes Potenzial gezeigt, nur eben nicht die Konstanz auf gehobenem Bayernliga-Niveau hinbekommen.

Die Garchinger haben kürzlich noch einen Spieler von Schwaben Augsburg verpflichtet, aber der 19 Jahre junge Mates Irovic hat noch keine Spielberechtigung für das Duell mit seinem Ex-Club. In Augsburg hatte er drei Einsätze in der Bayernliga und kam an Stammstürmer Julian Kania nicht vorbei. Der wechselte diesen Sommer nach 26 Toren in 33 Bayernligaspielen zum 1. FC Nürnberg II. In Garchings Zugang Irovic sieht Trainer Nico Basta viel Potenzial, zumal dieser in der Jugend des SV Wehen-Wiesbaden gut ausgebildet wurde.

Ein anderer Zugang der vergangenen Tage steht diesmal im Kader mit Cengiz Basaran. Er kam vom Landesligisten Olching und kann ab sofort eingesetzt werden. Gegenüber dem ersten Punktspiel sind mit Robin Oswald und Gabriel Wanzeck auch zwei weitere Spieler wieder dabei. Allerdings gab die Leistung bis zu den nachlassenden Kräften in der Schlussphase nahezu keinen Grund für Veränderungen. Basta wird also nicht viel ändern.

Die erste Begegnung gab den Garchingern ganz deutliche Erkenntnisse. Offensiv haben die Garchinger das Potenzial, jeden anderen Bayernligisten vor Probleme zu stellen. Im defensiven Verhalten zeigte sich, dass sie im Kollektiv noch Zeit brauchen, um zusammenzuwachsen. Es gab aber auch Entdeckungen wie Vitus Vochatzer, der auf der Doppelsechs zu einem Taktgeber des VfR-Spiels werden könnte. „Wir sind konkurrenzfähig und müssen vor niemanden in der Liga Angst haben“, lautet das Fazit des Trainers nach den ersten 90 Minuten der Saison. (NICO BAUER)

Voraussichtliche Aufstellung: Bals - Aslanidis, Hofmaier, Ljubicic, Appiah (Wanzeck) - Vochatzer, Günzel (Oswald), Perkuhn, Gmell - Sodji, Vourtsis (Gertsmann).