Auf den Sensationssieg folgt ein 0:5-Debakel

Wenige Tage nach dem Überraschungs-Coup gegen Türkcücu hat den VfR Garching die nüchterne Realität der Regionalliga Bayern eingeholt.

Garching – Der VfR Garching hat ganz schnell seine Lektion gelernt, dass in der Regionalliga die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Vier Tage nach dem Sensationssieg gegen Türkgücü München gab es das gegenteilige Erlebnis mit einer 0:5 (0:3)-Packung beim VfB Eichstätt.

In dem Stadion des traditionellen Angstgegners war man weit weg von den bisherigen Saisonleistungen. Garchings Trainer Philipp Bönig war zwar nicht begeistert von dem Platz in Eichstätt und auch nicht vom Schiedsrichter, aber als Gründe für die Niederlage ließ er das alles nicht gelten.

Vor dem 1:0 bemängelten die Garchinger ein nicht geahndetes Foul an Elias Kollmann, und beim dritten Tor hätte man eine Attacke gegen Torwart Dominic Dachs ahnden können. Das waren aber nur Randaspekte in einem Spiel, das die Eichstätter völlig verdient gewonnen haben, wenn auch um zwei Tore zu hoch.

„Es gibt keine zwei Meinungen“, sagte Philipp Bönig später, „wir waren einfach nicht so griffig wie in den zweieinhalb Spielen zuvor.“

Eichstätt dominierte die Partie von der ersten Minute an, hatte viel Ballbesitz und kam immer wieder zu guten Chancen. Bis zum 2:0 (25.) sah der VfR gar kein Land und erst danach wurde es etwas besser. Die Gäste hatten zwei Halbchancen und kamen auch nach der Pause aus der Kabine, um mit dem Anschlusstreffer dem Spiel die zweite Luft zu geben. Mit dem dritten Treffer und spätestens dem 4:0 der Hausherren war die Messe gelesen.

In der 64. Minute verpasste Maximilian Berwein mit einem Pfostentreffer das 1:3. Der Garchinger Mittelstürmer hatte in Eichstätt einige Abschlüsse, bei denen er sich ein Tor verdient gehabt hätte.

„Wir wussten genau, was wir zu hatten. Aber wir haben es nicht getan“, sagt Bönig. Seine Mannschaft bekam in Eichstätt bei einer der besten Mannschaften dieser Regionalliga die Lektion, dass ohne 100 Prozent Leidenschaft und Aggressivität es nicht funktionieren kann. Vor dem Spiel hatte Bönig bereits betont, dass es nach der taktischen und läuferischen Glanzleistung gegen den Meisterschaftsfavoriten Türkgücü keinen Grund zur Überheblichkeit gebe. Und nun gab es binnen vier Tagen den Gegenbeweis, wie schnell sich in Bayerns Premium-Amateurliga das Blatt wenden kann.

VfB Eichstätt – VfR Garching 5:0 (2:0).

VfR: Dachs – Krueger, Strohmaier, Walter, Radau – Ball, M. Niebauer (58. Arifovic) – Staudigl (58. Tunc), D. Niebauer, Kollmann (66. Zimmerschied) – Berwein.

Tore:1:0 Federl (14.), 2:0 Kügel (25.), 3:0 Wolfsteiner (57.), 4:0 Heinloth (69.), 5:0 Lushi (90.).

Schiedsrichter: Tobias Schultes (Betzigau).

Zuschauer: 620.