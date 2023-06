VfR Garching zieht voll durch

Von: Nico Bauer

Im Rückspiel wollen die Garchinger (in Weiß) gegen Großschwarzenlohe nichts anbrennen lassen. © nb

In der Relegation gegen den Abstieg gibt es keine Schonung – Heimspiel am Samstag.

Garching – Die gnadenlose Relegation Eins aus Vier bietet ein gefühlte Ewigkeit lang nur die Chance, alles zu verlieren. In diesem Becken treibt der Bayernligist VfR Garching umher, der nach dem 3:1-Auswärtssieg nun noch zu Hause gegen den SC Großschwarzenlohe (Samstag, 16 Uhr) seriös auftreten muss, um dann in der zweiten Runde gegen den Sieger des Duells Ettmannsdorf – Weiden (Hinspiel 1:1) einen Bayernligaplatz ausspielen zu können.

In Großschwarzenlohe reichte den Garchingern eine starke Halbzeit, um aus einem 0:1 ein 3:1 zu machen, das gefühlt eher ein 5:1 war. Trainer Nico Basta möchte von einer Vorentscheidung nichts wissen und warnt, „dass wir auch diesmal schnell in Rückstand geraten können“. Dann würde der Gast nur noch ein Tor zur Verlängerung brauchen, da die Auswärtstorregel mittlerweile auch im bayerischen Amateurfußball abgeschafft wurde.

Bei mehreren Hundert Zuschauern im Stadion kann sich schnell eine besondere Atmosphäre entwickeln. Bei Basta gibt es keine Gedanken, im Schongang an der Uhr zu drehen, weil es bereits kommenden Mittwoch im Erfolgsfall weitergeht. Auch die Matchwinner Yazid Tambo und Mike Niebauer werden nicht geschont. Basta lässt offen, ob er die zur Pause eingewechselten Führungsspieler diesmal von Beginn an auflaufen. Mit einer eigenen Führung plus Hinspielsieg könnte man das Duell Oberbayern gegen Mittelfranken stressfrei über die Runden bringen. Recht wahrscheinlich ist eine Veränderung im Angriff, wo Roman Gertsmann bemüht, aber glücklos war. In der letzten Szene vor seiner Auswechselung hatte er noch eine Megachance zum 2:1-Führungstreffer. Logischer Mittelstürmer wäre Yazid Tambo, den der Landesliga-Zweite auch mit drei Verteidigern nicht ansatzweise in den Griff bekam. Aber auch der junge Marc Sodji machte nach einem Leistungsloch in den vergangenen Wochen und einem starken Jokereinsatz in der Relegation Werbung in eigener Sache.

Die Vorbereitung auf den nächsten Gegner beginnt dann mit der Videosichtung ab Sonntagmorgen, wenn man am Samstag die Hausaufgaben gemeistert hat. Einen wirklichen Wunschgegner hat Nico Basta nicht. Schon das erste der maximal vier Relegationsspiele brachte den Lerneffekt, dass die Garchinger in erster Linie auf sich selbst schauen sollten. Wenn die eigene Leistung passt, dann muss man diesen Samstag keine Angst vor dem SC Großschwarzenlohe haben und dann auch in den nächsten 180 Minuten vor dem nächsten Kontrahenten.

VfR Garching: Bals - Kehl (Wimmer), Hofmaier, Wanzeck, Salassidis - Reich (Niebauer), Basta, Perkuhn, Djeukam, Rohrhirsch - Tambo (Sodji, Gertsmann).