Nach 0:6-Klatsche: Bei Garching bleiben die Medizinbälle im Schrank

Von: Nico Bauer

Teilen

Nico Basta zu seinem ehemaligen Klassenkameraden Lucas Hufnagel: „Ich habe ihm zu seiner Leistung gratuliert und gefragt, ob er nicht nächstes Jahr in Garching spielen möchte…“ © Fupa

Drei Spiele lang machte Nico Basta die Schotten dicht und holte in drei Heimspielen unter seiner Regie mit 4:0 Toren neun Punkte. Diesmal stehen null Punkte und 0:6 Tore zu Buche. Der schwarze Tag mit der bösen Klatsche gegen Donaustauf hat weh getan, aber auch da stand der junge Trainer seinen Mann und lächelte (wenn auch etwas gequält): „Lieber verliere ich einmal richtig mit 0:6 als sechsmal mit 0:1. Außerdem verliere ich lieber gegen Donaustauf als gegen den Tabellennachbarn Hallbergmoos.“

Garching – Schnell ging sein Blick nach vorne auf die noch ausstehenden zehn Ligaspiele, in denen es gegen sechs Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel geht. „Die Mannschaft hat den Schuss gehört“, sagt Nico Basta. Seine Mannschaft weiß, was sie verbockt hat: „Uns wurde aufgezeigt, was noch fehlt. Wir werden jetzt nicht mit Medizinbällen trainieren, sondern an den Schwächen arbeiten, um es nächsten Sonntag bei Türkspor Augsburg wieder besser zu machen.“

Bei einem 0:6 kommt einiges zusammen. Basta verweist darauf, dass der Gegner in den Minuten fünf und zehn die ersten beiden Chancen verwertete, „wir dabei die Tore auch hergeschenkt haben. In den Minuten eins bis vier oder sechs bis neun waren wir voll im Spiel.“ Nico Basta sucht keine Ausreden, merkt aber an, dass für seinen Club der Tag maximal bescheiden startete. Deutlich bekennt er über 90 Minuten aber die Unterlegenheit: „Donaustauf war in dem Spiel immer einen Schritt und zwei Gedanken schneller als wir.“

Und dann war da noch Lucas Hufnagel, der jahrelang Drittliga-Profi bei der SpVgg Unterhaching war und nun als Starspieler der gesamten Bayernliga fungiert. „Er war der beste Spieler auf dem Platz“, sagt Nico Basta und sein breites Grinsen steht für die Vorgeschichte. Der Starstürmer aus Donaustauf und der Cheftrainer aus Garching waren im Gymnasium Klassenkameraden. Deshalb führte Bastas Weg nach dem Spiel direkt zum Pausenhof-Kumpel: „Ich habe ihm zu seiner Leistung gratuliert und gefragt, ob er nicht nächstes Jahr in Garching spielen möchte…“

Diese Woche im Training wird das 0:6 gegen Donaustauf schnell als Betriebsunfall abgehakt und zudem freut man sich auf Kapitän Mike Niebauer, der als Kopf des VfR-Spiels an allen Ecken und Enden fehlte. Er ist kommenden Sonntag in Augsburg wieder mit von der Partie. Nachdem die Mannschaften im Tabellenkeller nur bescheiden gepunktet haben in den ersten Wochen nach der Winterpause steht Garching noch immer auf dem 13. Rang, der den direkten Ligaverbleib bedeuten würde. Deshalb ist weiter tabellarisch alles im grünen Bereich, auch wenn der erste Relegationsplatz nur noch zwei Zähler entfernt ist. (NICO BAUER)