Vier Varianten für die Westumfahrung von Grasbrunn

Von: Bert Brosch

Um die Ortsmitte zu entlasten, sucht Grasbrunn die beste Trasse für eine Umfahrung im Westen. © Bert Brosch

Vier mögliche Varianten gibt es für eine Ortsumgehungsstraße von Grasbrunn. Am Dienstag, 25. April, diskutiert der Gemeinderat das Thema Westumfahrung erneut.

Grasbrunn – Die FWG-Fraktion hatte im Jahr 2021 den Antrag gestellt, eine Umfahrung von Grasbrunn zu prüfen. Die Vorgaben an das Münchner Ingenieur-Büro gevas, humberg & partner lauteten, mehrere Umfahrungsmöglichkeiten westlich von Grasbrunn zu prüfen. „Durch Corona hat sich das alles sehr lange verzögert. Uns geht es heute auch nicht um eine Entscheidung, sondern darum, welche Auswirkung welche Variante auf Grasbrunn hat“, sagte Bürgermeister Klaus Korneder (SPD) in der jüngsten Sitzung.

5200 bis 7100 Fahrzeuge fahren täglich durch das Zentrum von Grasbrunn

Christoph Hessel und Federico Pascucci von gevas, humberg & partner erläuterten ihre Ergebnisse, ausgehend von aktuell 5200 bis 7100 Fahrzeugen, die täglich durch das Zentrum von Grasbrunn fahren. Die erste Variante wäre die Verbindung zwischen der Putzbrunner Straße, westlich vor Grasbrunn, und dem Kreisel an der Kreisstraße M 25 im Norden von Grasbrunn. Auf der Umfahrungsstraße erwarten die Ingenieure täglich rund 2300 Fahrzeuge, weil sie für die Verbindung zwischen Putzbrunn und Neukeferloh eine attraktive Route bedeuten würde. Im Zentrum von Grasbrunn hätte diese Variante eine Verminderung von 1200 bis 1700 Fahrzeugen täglich zur Folge.

Zweite Variante beginnt direkt nach Unterführung der Putzbrunner Straße unter der A 99

Die zweite Variante beginnt direkt nach Unterführung der Putzbrunner Straße unter der A 99, verläuft östlich direkt entlang der Autobahn und schwenkt dann in einem rechten Winkel Richtung M25 südlich des Sportparks. Diese Straße hätte 1800 bis 2300 Fahrzeuge am Tag zur Folge, die Ortsdurchfahrt von Grasbrunn würde um 1400 Fahrzeuge entlastet.

Dritte Variante von der Putzbrunner Straße östlich der A99 bis zur Kreisstraße M25 nahe dem Sportpark

Die dritte Variante beginnt schon auf der Putzbrunner Straße östlich der A99, auf der Verbindungsstraße zwischen Keferloh und Putzbrunn, und endet an der Kreisstraße M25 nahe dem Sportpark, nördlich von Grasbrunn. Die Straße führt dabei durch eine vorhandene Unterführung der A99. Auf der Umfahrung werden täglich 2200 Fahrzeuge prognostiziert, der Verkehr im Ort würde um 900 bis 1200 Fahrzeuge am Tag reduziert. Allerdings stellt die enge Unterführung einen konkreten „Widerstand“ dar. Aufgrund der geringen Fahrbahnbreite von 4,50 Meter können hier keine zwei Fahrzeuge gleichzeitig durchfahren. In der Spitzenstunde seien somit aufgrund der verringerten Kapazität Verzögerungen zu erwarten.

Variante 4 bringt Entlaastung um bis zu 3200 Fahrzeuge täglich

Variante vier begänne bereits südlich von Grasbrunn auf der Ekkehartstraße, führt westlich um den kompletten Ort, über die Putzbrunner Straße entlang der A99 und stößt wieder auf die M25 im Norden. Diese Umfahrung hätte täglich 2300 bis 4200 Fahrzeuge, die Ortsdurchfahrt würde um 1700 bis 3200 Fahrzeuge entlastet. Hessel und Pacucci zogen als Fazit, dass die höchste Entlastungsauswirkung für den innerörtlichen Bereich in Grasbrunn durch die Variante 4 erreicht werde. Sie ist jedoch auch mit dem höchsten Aufwand und Kosten verbunden. Unter den Varianten mit lediglich einer Nordwestumfahrung biete die Variante 1 die stärkste Entlastung des Kernorts.

Thema am 25. April im Gemeinderat - Öffentliche Sitzung ab 19.30 Uhr im Rathaus

Einige Gemeinderäte bezweifelten die von den beiden Experten genannten Verkehrs- und Entlastungszahlen. In der Gemeinderatssitzung morgen soll nun unter Vorlage von ersten Kostenschätzungen darüber beraten werden, ob sich die Gemeinde eine Umfahrung leisten kann und will. Die öffentliche Sitzung beginnt am Dienstag um 19.30 Uhr im Rathaus.