Rudelbildungen in Unterföhring – „In der Summe war das einfach zu viel“, schimpft FCU-Trainer Faber

Von: Nico Bauer

Dynamische Aktion: Marvin Kretschmarvom FC Unterföhring beim 1:0-Heimsieg gegen Neufraunhofen. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Der FC Unterföhring hatte sich auf knallharten Abstiegskampf eingestellt, doch seit der ersten Minute ist die Fußball-Landesliga Südost ein riesiger Spaß.

Unterföhring – Diesmal, beim 1:0 (1:0) gegen den Tabellenletzten SV Neufraunhofen, sorgte vor allem das Ergebnis für Freude. Der vierte Saisonsieg war ein ganz hartes Stück Arbeit. Das Spiel war von Anfang an zäh, weil der Gegner eigentlich nur hinten drin stand und auf den goldenen Konter lauerte. Unterföhring suchte geduldig nach Lösungen und hatte sich in der guten ersten Halbzeit auch den Treffer verdient.

Etwas passend zum Spiel fiel das Tor des Tages nicht nach einer Galaballstafette, sondern bei einem ruhenden Ball. Tayfun Arkadas schlug die Ecke, mit dem sprungstarken Marwin Kretzschmar verlängerte der kleinste Spieler im Strafraum per Kopf, und Innenverteidiger Charif Kpegouni drückte den Ball über die Linie. Der aus der Kreisklasse gekommene Senkrechtstarter belohnte sich für wochenlang superstarke Leistungen.

Mit der Führung änderte sich nicht viel für das Spiel, weil der Tabellenletzte um keinen Zentimeter nach vorne schob. Also musste der FCU geduldig weiter spielen, den knappen Vorsprung verwalten und immer aufmerksam bleiben gegen einen möglichen Konter.

Hektische Schlussphase – Unterföhring verpasst es, die Partie frühzeitig zu entscheiden

Der kam nicht, aber dafür gab es immer wieder richtig was auf die Hölzer. Tayfun Arkadas, der auf der Sechs der Unterföhringer Spielgestalter ist, wurde gefühlt 50 Mal gelegt. Es war nicht wirklich böse, aber FCU-Trainer Andreas Faber ärgerte sich, „dass es in der Summe einfach zu viel war“.

Der Schiedsrichter stoppte die außergewöhnliche Zahl der kleinen Fouls nicht, und so blieb das Spiel immer zäh. Die Unterföhringer hatten dennoch genug Torschüsse, um die Partie schon frühzeitig zu entscheiden.

Und dann wurde es turbulent in der Schlussviertelstunde. Da gab es extreme Hektik und mehrfach Rudelbildung, dazu hatten die Unterföhringer gute Chancen und mussten bei einer Handvoll Ecken vor dem späten Ausgleich zittern. Bei der Ausführung wurde aber auch deutlich, warum Neufraunhofen aktuell am Tabellenende steht. In der noch jungen Tabelle bleiben die Unterföhringer vorne, und die Überzeugung wird immer größer, dass man mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben wird. (Nico Bauer)

FC Unterföhring - FC Neufraunhofen 1:0 (1:0).

FCU: Fritz - A. Arkadas, Bahadir, Kpegouni (87. Kurtovic), Awoudja - Gümüs, T. Arkadas, Kretzschmar (81. Antonio), Altunay (90.+2 Tchanile) - Faye (72. Heller), Aliji (56. Tokoro).

Tor: 1:0 Kpegouni (30.).

Gelb-Rot: Koller (90.+2, wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Tim Bruckner (Waltenhofen-Hegge).

Zuschauer: 220.