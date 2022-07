Vilzing gegen Heimstetten LIVE: Nach Auftaktpleite gegen Türkgücü - SV peilt ersten Dreier an

Von: Sebastian Isbaner

Teilen

Lukas Riglewski möchte mit dem SV Heimstetten in die Erfolgsspur zurückkehren. © Sven Leifer

Nach der bitteren Auftakt-Niederlage gegen Türkgücü München muss der SV Heimstetten in Vilzing um die ersten Punkte kämpfen. Wir berichten im Live-Ticker.

Der SV Heimstetten ist um 14 Uhr beim DJK Vilzing zu Gast.

Zum Saisonauftakt musste sich der SV gegen Türkgücü München geschlagen geben.

Vilzing kommt mit Selbstbewusstsein aus dem Auswärtserfolg gegen FC Augsburg II.

Heimstetten - Bitter war die Niederlage zum Saisonauftakt im eigenen Stadion gegen Drittliga-Absteiger Türkgücü München. Schon nach 8,9 Sekunden lagen die Hausherren durch den Streich von Maximilian Berwein mit 0:1 zurück. Nach dem Ausgleich kurz vor der Halbzeit kassierten die Gastgeber noch das 1:2 in der 73. Minute und somit auch die erste Niederlage der Saison.

SV Heimstetten: Gegner Vilzing kommt mit Selbstvertrauen aus dem Saisonauftakt

Gegen DJK Vilzing soll nun auswärts der erste Erfolg der Saison her. Allerdings kommt die Heimmannschaft mit Rückenwind in die Partie gegen die Münchner. Denn durch den 3:2 Siegtreffer des eingewechselten Thomas Stowasser konnten die Schwarz-Gelben ihren Saisonauftakt gegen die Reserve des FC Augsburg gewinnen.

Der Aufsteiger aus der Bayernliga Nord konnte somit früh in der Saison den ersten Regionalliga-Erfolg verzeichnen. Das muss auch der Plan des SV Heimstetten sein. Nachdem man dem Abstieg in der vergangenen durch einen mustergültigen Endspurt noch einmal entkommen ist, ist auch in dieser Saison das Ziel wieder der Klassenerhalt. Ein Sieg gegen den Regionalliga-Neuling aus Vilzing ist dafür essenziell.

Regionalliga: Vilzing empfängt den SV Heimstetten - Ab 14 Uhr bei uns im Live-Ticker

Kann der SV Heimstetten den verkorksten Saisonstart vermeiden? Oder gelingt der DJK Vilzing der Musterstart in die Regionalliga-Saison? Anpfiff der Begegnung ist am Samstag, den 23.07. um 14 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.