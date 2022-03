Vincent Traub köpft SV Pullach zum nächsten Sieg

Von: Umberto Savignano

Pullach – Als Vincent Traub Max Zanders Flanke eingeköpft hatte, brach Riesenjubel aus bei den Fußballern des SV Pullach: Dank des späten Treffers (86.) gewannen die Raben das Kellerduell beim TSV Kottern mit 1:0 (0:0) und überholten mit den Gastgebern den nächsten Konkurrenten im Abstiegskampf. Bei aller Freude trat Trainer Orhan Akkurt aber auf die Euphoriebremse: „Das war definitiv wieder ein toller Schritt, aber es gibt auch nur drei Punkte.“

Und die waren hart erkämpft, denn anfangs lief es gar nicht gut für den SVP. So musste der unumstrittene Stammkeeper Marijan Krasnic früh raus. „Nach einer Minute und 40 Sekunden ist Kotterns Achim Speiser in ihn reingerauscht, ohne Rücksicht auf Verluste. Marijan hatte dann einen Pferdekuss am Oberschenkel, hat es aber nochmal versucht.“ Nach einer Viertelstunde brachte Akkurt dann doch Leon Veliu, der sich als hervorragender Vertreter der Nummer eins erwies. „Ich wollte nichts riskieren. Und Leon hat Marjans Job eins-zu-eins übernommen, viel Sicherheit ausgestrahlt.“

Hausherren machen mächtig Druck

Das war auch nötig, denn die Hausherren machten mächtig Druck. „30 Minuten hatten wir richtig Stress“, gab Akkurt zu. „Kottern wollte unbedingt gewinnen, hat alles nach vorne geworfen. Wir waren viel beschäftigt. Aber ich wusste vorher, dass es schwer wird und wir Geduld brauchen.“ Die Raben erwiesen sich in dieser schwierigen Anfangsphase wie schon zuletzt als defensiv stabile Truppe und nach einer halben Stunde wagten sie sich zunehmend selbst nach vorne. Zander köpfte noch drüber (32.), doch kurz vor der Pause ergab sich die Riesenchance zur Führung per Handelfmeter. Zander scheiterte aber am stark reagierenden TSV-Keeper Tobias Heiland (45.). Unmittelbar danach gerieten SVP-Verteidiger Semir Gracic und Kotterns Julian Feneberg aneinander. „Ich habe nicht gesehen, was da war, aber auf einmal lag Semir mit blutender Nase da“, so Akkurt. Feneberg sah Rot und mit einem Mann mehr übernahm Pullach im zweiten Durchgang die Kontrolle. Es haperte nur an der Chancenverwertung, auch weil Heiland, unter anderem bei einem Kopfball von Gilbert Diep, überragend hielt. „In der zweiten Halbzeit hatten wir drei, vier Dinger, die wir machen können, vielleicht auch machen müssen“, sagte Akkurt, der schließlich doch noch jubeln durfte, als Zander im Anschluss an eine Ecke nachsetzte und Traub von der Grundlinie bediente (86.). „Ich habe Max nach dem Elfer gesagt, er kriegt noch seine Aktion und er hat das 1:0 super vorgelegt“, freute sich Akkurt mit dem Vorbereiter.

Ein Kompliment vom Trainer gab es aber für die ganze Truppe: „Sie haben alles rausgehauen.“ Obwohl sein Team an Kottern vorbeizog, mahnte Akkurt allerdings: „Wir dürfen nicht sagen, die Tabelle sieht besser aus. Es hat sich nicht viel getan. Wir sind weiterhin auf einem Relegationsplatz. Deshalb schaut die Tabelle immer noch Scheiße aus.“ um

TSV Kottern – SV Pullach 0:1 (0:0)

SV Pullach: Krasnic (15. Veliu) - Gracic, Amados, Beierkuhnlein, Burghard, Bauer, V. Traub (88. Heinzlmeier), Amdouni (54. Diep), Zander, Czech (79. Eck), Yildiz (79. Horndasch) Tor: 0:1 V. Traub (86.) Besondere Vorkommnisse: Zander scheitert mit einem Handelfmeter an Torwart Heiland (45.) Rot für Kotterns Feneberg (45., Tätlichkeit)