SpVgg Unterhaching: Vollath bildet seinen Nachfolger aus

Von: Robert M. Frank

Auch auf dem Spielfeld gibt Hachings Torwart René Vollath seiner Mannschaft immer wieder Anweisungen.

Hachings Drittliga-Keeper ist zugleich Leiter der Torwart-Akademie des Vereins.

Unterhaching – Die Hachinger Torwart-Akademie, einst 2022 von dem mittlerweile bei RB Leipzig arbeitenden Michael Gurski initiiert, hat mit René Vollath zuletzt einen neuen Leiter gefunden. Der Stammtorwart der SpVgg Unterhaching ist damit neben dem sportlichen Leiter Markus Schwabl und dem technischen Leiter Josef Welzmüller der dritte Spieler, der eine Doppelrolle im Verein bekleidet.

Als Torwart ist der Routinier derzeit die Nummer eins der SpVgg Unterhaching und in überragender Form. Sollte sich dies einmal ändern und Vollath von dieser Stammposition verdrängt werden, wäre der 33-Jährige dann quasi selbst dafür verantwortlich. Denn der Schlussmann mit Zweitligaerfahrung hat vor kurzem die alleinige Leitung der Torwartakademie übernommen und möchte hier das nächste Hachinger Torwart-Talent formen.

Und zwar schon bald. „Es ist hier keine Frage, ob irgendwann einer unserer Nachwuchstorhüter im Tor der ersten Mannschaft steht, sondern eher wann“, meint der einstige deutsche Junioren-Nationalspieler.

Zusammen mit dem ehemaligen Regensburger Junioren-Trainer Günter Kohl, dem jungen Ex-FC Bayern-Juniorentorhüter Michael Wagner (23) sowie Hachings Schlussmann Fabian Scherger (21) schult Vollath den Torwart-Nachwuchs von morgen. Unter der neuen Trainerkonstellation soll schon bald der nächste Stammtorhüter-Kandidat für die Profis herauskommen. „Realistisch ist auch in der laufenden Saison. Ein guter Torwart soll so schnell wie möglich eine gute Bühne bekommen, um sich zu präsentieren“, betont Vollath. Dabei mutet es auf den ersten Blick etwas merkwürdig an, dass Vollath selbst über sein eigenes Schicksal in seiner Profikarriere als Torwart bestimmt.

Hierin sieht der Routinier keine Interessenskonflikte. Er versteht sich explizit nicht als Verhinderer eines neuen Torwart-Talents, zumal er einst 2022 in Unterhaching mit der Option für eine Trainertätigkeit nach der aktiven Spielerkarriere zum damaligen Regionalligisten hinzugestoßen sei. „Sobald der neue Torwart bereit ist, gehe ich zurück“, erklärt Vollath. „Und wenn es nicht funktioniert, dann bin ich als Fallschirm noch da.“ Ein heißer Kandidat für die neue Ära als Nummer eins nach Vollath ist Konstantin Heide. Der 17-Jährige ist amtierender deutscher U17-Europameister und wandelt auf den prominenten Spuren der ehemaligen Hachinger Torhüter Nico Mantl, Michael Zetterer, Stefan Marinovic Philipp Heerwagen und Gerhard Tremmel, die bei der SpVgg einst ihre erfolgreiche Profikarriere starteten.

Vollath hat in seiner neuen Doppelfunktion viel um die Ohren. Seine Aufgaben seien zwar „zeitlich intensiv“, aber er verspüre viel Freude bei der Fortsetzung seiner neuen Rollen. Als Kind hatte sich Vollath einen Beruf als Lehrer vorgestellt und parallel ebenso die Karriere vom Fußballprofi geträumt. Nun hat sich beides erfüllt und der Kreis hat sich geschlossen. „Das eine war ich schon und jetzt kann ich deutlich mehr Lehrer sein“, erzählt Vollath mit Begeisterung.