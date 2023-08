Vor Auswärtsspiel bei Schwaben Augsburg – Heimstetten verpflichtet zwei Neuzugänge

Von: Patrik Stäbler

Wichtige Stammkräfte wie Fabio Sabbagh fallen beim SV Heimstetten für mehrere Wochen aus. © DIETER MICHALEK/FUPA

Der SV Heimstetten hat sich mit zwei Neuzugängen verstärkt. Neben Gabriel Wagner kommt Maximilian Gurschke von der Reserve von Hertha BSC.

Heimstetten – Die neue Saison in der Bayernliga Süd läuft bereits, doch noch immer bastelt der SV Heimstetten an seinem Kader. Nun hat der Absteiger zwei weitere Neuzugänge bekannt gegeben. Neben Verteidiger Maximilian Gurschke hat der SVH in Gabriel Wagner auch noch einen Torwart verpflichtet.

Der 19-Jährige, der zuletzt beim SSV Reutlingen in der U19-Bundesliga gespielt hat, werde mit Simon Voß um die Rolle als Nummer Zwei hinter Stammkeeper Maximilian Riedmüller konkurrieren, sagt Trainer Roman Langer. Deutlich mehr Spielzeit dürfte Maximilian Gurschke erhalten, der unter der Woche beim 4:0 im Pokal gegen Karlsfeld sein Debüt gefeiert und auch am Samstag ) im Ligaspiel beim TSV Schwaben Augsburg (14 Uhr gute Chancen auf einen Einsatz hat.

Maximilian Gurschke verstärkt den SV Heimstetten © FuPa

Der 23-Jährige ist bei Hertha BSC Berlin ausgebildet worden und spielte dort vergangene Saison im Regionalligateam. Nun ist Gurschke aus beruflichen Gründen nach München gezogen, wo er beim Sportsender Dazn arbeitet. „Er trainiert schon seit Längeren bei uns mit“, sagt Langer. „Und jetzt haben wir uns geeinigt, dass er bis zum Winter erst mal bei uns spielt.“ Zwar werde Gurschke wegen seines Jobs nicht bei allen Partien dabei sein können. Jedoch sei der Abwehrspieler ein „sehr gut ausgebildeter Kicker“, so der Trainer, „der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird“.

Die neue Option in der Defensive ist für den SVH umso wichtiger, als aktuell mehrere Stammkräfte in der Abwehr fehlen. So werden Fabio Sabbagh und Moritz Heigl – ebenso wie Offensivmann Simon Werner – wohl für mehrere Wochen ausfallen. Angeschlagen sind derzeit Benedikt Hoppe und Valentin Micheli, der im Pokal geschont wurde. Bei beiden werde sich erst kurzfristig entscheiden, ob sie am Samstag spielen können, sagt Langer.

In Augsburg bekommt es seine Elf mit einem Gegner zu tun, der bisher ebenfalls vier Punkte geholt hat, dafür jedoch ein Spiel mehr benötigte. Zuletzt trennten sich die Schwaben mit 1:1 vom FC Ismaning – vor den Augen des SVH-Trainers. „Da waren sie klar das bessere Team“, sagt Roman Langer. „Das ist eine stabile Mannschaft, die gerade im Zentrum und der Innenverteidigung sehr gut aufgestellt ist.“ (Patrick Stäbler)