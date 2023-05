Vor dem Gewitter macht Grünwald alles klar

Von: Umberto Savignano

Teilen

Mit dem 2:1-Sieg beim SE Freising sichern sich die Grün-Weißen den Klassenerhalt.

Grünwald – Gerade noch rechtzeitig vor dem Gewittersturm am Freitag Abend hatten die Fußballer des TSV Grünwald ihr Ziel erreicht: Durch den 2:1 (1:1)-Sieg beim SE Freising dürften sie sich den Landesligaverbleib gesichert haben. Auch wenn es zu dieser verrückten Saison passen würde, dass selbst die nun gesammelten 46 Punkte noch nicht reichen, sagte TSV-Sprecher Jochen Joppa: „Ich glaube, jetzt müssten wir es geschafft haben. Ich hoffe es wenigstens.“ Die Spieler waren sich ohnehin vollkommen sicher, das war ihren spontanen Jubelarien in der Kabine anzuhören. „Die sind narrisch“, kommentierte Joppa die Geräuschkulisse, die dem draußen losbrechenden Donner in Nichts nachstand.

Im Spiel durften die anfangs klar überlegenen Grünwalder schon früh jubeln: Nach einem schönen Angriff über rechts flankte Severin Buchta flach nach innen, Vincent Traub vollstreckte zum 0:1 (15.). Fast postwendend gelang Freising nach einem langen Ball in Grünwalds Strafraum und einer zu kurzen Kopfballabwehr aber der Ausgleich durch Felix Fischer (17.).

Kurz darauf musste Buchta mit Verdacht auf Muskelfaserriss vom Feld. „Da ist der Faden bei uns ein bisschen gerissen“, so Joppa. Trotzdem blieb der TSV feldüberlegen und hatte auch die besseren Chancen. Ein Freisinger Handspiel im Strafraum blieb ungeahndet (30.), der eingewechselte Dario Matijevic flankte ebenso flach und präzise wie zuvor Buchta, doch Dimitrios Vourtsis traf den Pfosten (35.).

Der große Druck des Tabellenvorletzten aus Freising blieb auch im zweiten Durchgang aus. Grünwalds Schlussmann Lukas Brandl lenkte einen 20-Meter-Schuss mit den Fingern gerade noch über die Latte (72.), mehr kam nicht von den Gastgebern. Dagegen schlugen die spielerisch nun wieder besseren Grün-Weißen noch einmal zu: Leon Sammer eroberte im Mittelfeld den Ball und steckte für den antrittsschnellen David Halbich durch, der frei vor dem Tor ins lange Eck schob (78.).

Kurz zuvor hatte es eine kurze Gewitterunterbrechung gegeben, doch erwies sich als richtig, nach zwei Minuten schon weiterspielen zu lassen. Denn kurz nach dem Abpfiff brach das Unwetter richtig los, parallel zum Grünwalder Jubel. „Die totale Erleichterung“ sei da zu spüren gewesen, sagte Joppa nach dem vierten Sieg in Folge. Warum es zuletzt so gut lief, dass der TSV jetzt wohl aller Sorgen ledig ist, begründete er so: „Der Funke ist in den vergangenen Wochen irgendwie übergesprungen, auch im Training. Einer war für den anderen da, es gab kein Meckerwort. Sonst hätten wir uns da auch nicht rausgearbeitet.“ UMBERTO SAVIGNANO

SE Freisíng – TSV Grünwald 1:2 (1:1)

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Heinzlmeier (56. Boubacar), V. Traub, Bornhauser, Wörns, Sammer, Buchta (28. Matijevic), Halbich (90. Kreuzeder), Vourtsis (65. Rojek) Tore: 0:1 V. Traub (15.), 1:1 Fischer (17.), 1:2 Halbich (78.)