Vor Heimspiel gegen Forstinning - Keine Spur von Frust beim chancenlosen TSV Brunnthal

Von: Nico Bauer

„Noch sind wir nicht abgestiegen.“ Brunnthals Trainer Raphael Schwanthaler fordert von seiner Mannschaft weiterhin vollen Einsatz. © . bro

Der TSV Brunnthal steht abgeschlagen am Tabellenende der Landesliga Südost. Frust haben die Kicker vor dem Duell gegen Aufsteiger Forstinning allerdings nicht.

Brunnthal – Von wegen Absteiger auf emotionsloser Abschiedstour. Der TSV Brunnthal kann den Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga zwar nur noch theoretisch schaffen, aber drei Unentschieden in den letzten vier Spielen waren ein beeindruckendes Lebenszeichen. Der Tabellenletzte will sich sportlich und ordentlich verabschieden. Das gibt nun auch im Heimspiel gegen den VfB Forstinning (Samstag, 14 Uhr).

In den letzten Wochen hat sich vieles gebessert. Bei den drei Unentschieden und einer Niederlage wurde man angesichts der gezeigten Leistungen deutlich unter Wert geschlagen. Auch zwei Siege und zwei Unentschieden wären drin gewesen, was Trainer Raphael Schwanthaler schon etwas schmerzt: „Mit zwei Siegen wäre die Saison für uns noch einmal spannend geworden.“

Zwölf Punkte Rückstand zum hinteren Abstiegsrelegationsplatz sind bei noch ausstehenden sieben Ligaspielen kaum noch aufzuholen. Der TSV wird die Runde als die offensiv schwächste Mannschaft abschließen. Mit 25 Toren in 27 Spielen hat man weiterhin den mit Abstand schlechtesten Wert. Auch hier haben die Grün-Weißen zugelegt. In den letzten vier Spielen gab es jedes Mal mindestens einen Treffer und insgesamt sechs Tore. Damit nähert man sich dem Torschnitt 1,0 an. „Wir müssen mit uns selbst zufrieden sein“, sagt Trainer Raphael Schwanthaler. Der nächste Gegner Forstinning hat derzeit auch eine Leistungsdelle. In fünf Spielen ohne Sieg (zwei Unentschieden, drei Niederlagen) hat man den Anschluss an die Spitzengruppe verloren und als Achter nur noch drei Zähler Abstand zur Abstiegsrelegation.

Forstinning hat in diesem Spiel beim Tabellenletzten gewaltig Dampf auf dem Kessel. (Nico Bauer)

TSV Brunnthal: Geisbauer - Böhme, Neulinger, Richter - Klapesch (Betzler), Nagel, Ceschin, Lindenauer, Fischer - Porr, Greiner.