Garchings Selbstbewusstsein wächst

von Nico Bauer schließen

Mit zwei Siegen ohne Gegentor hat der VfR Garching ein Ausrufezeichen gesetzt, sich aber noch keine Luft verschafft. Vor dem Duell mit dem Tabellenzweiten VfB Eichstätt (Samstag, 14 Uhr,Stadion am See) befindet man sich weiterhin auf einem Abstiegsrelegationsplatz.

Garching – „Unsere Brust wird breiter“, sagt Trainer Daniel Weber nach den beiden Siegen zum Start der zweiten Saisonhälfte mit 4:0 Toren, „aber so einen Lauf muss man auch bedienen.“ Er erinnert sich daran, dass in der Vorrunde auch schon Fürth und Burghausen besiegt wurden, dann aber das große Loch begann. Nach diesen beiden Partien ging es bergab mit nur noch einem Sieg in 14 Spielen. Alleine schon deshalb ist Wachsamkeit geboten. Zum anderen ist Eichstätt der Anti-Lieblingsgegner des VfR. In den neun Spielen zwischen Bezirks- und Regionalliga gab es nur einen Sieg, ein Unentschieden und sieben Pleiten. Daniel Weber war bei allen diesen Spielen dabei und hat sich auswärts in Eichstätt gerne mal mit dem ganzen Stadion gefetzt. Er erinnert an den 3:1-Heimsieg vergangene Saison: „Da haben wir denen gezeigt, was Sache ist.“ Für Eichstätt geht es nicht nur gegen den Lieblingsgegner, sondern längst auch um das große Geld. Die beste Erste Mannschaft der bayerischen Regionalliga startet im DFB-Pokal, bekommt mehr als 100 000 Euro Antrittsgeld und darf dann von einem Spiel gegen einen Bundesligisten träumen. Ligaprimus FC Bayern II spielt nur um den Drittligaaufstieg und Eichstätt an zwei um den Pokal. Derzeit hat das Überraschungsteam der Saison sieben Punkte Vorsprung auf den Dritten Schweinfurt und da wäre ein Punktverlust in Garching schon ein Genickbruch. „Mannschaften im Abstiegsexistenzkampf sind immer gefährlicher als die, die etwas gewinnen können“, sagt Weber. Und genau das möchte er von seiner Mannschaft sehen. Diese wird nach den zuletzt überzeugenden Leistungen wohl unverändert auflaufen. Das heißt dann auch, dass Emre Tunc nach zwei Jokertoren wieder von der Bank treffen soll.

Weber hat derzeit die außergewöhnliche Situation, dass er sogar Härtefallentscheidungen treffen muss, wer überhaupt auf die Bank kommt. Zuletzt in Burghausen musste er Zvonimir Kovac aus dem Spiel-Kader streichen. Das könnte bald noch spannender werden, weil auch Mario Staudigl wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist.

VfR: Engl – Kelmendi, Pflügler, Walter, Salassidis – Tugbay, M. Niebauer – Zimmerschied, Seferings, Zettl – D. Niebauer.