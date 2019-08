Pullacher Defensiv-Sorgen

von Umberto Savignano schließen

Beim noch sieglosen Bayernliga-Neuling Türkspor Augsburg will der SV Pullach am Samstag (15.30 Uhr) wieder zurück in die Erfolgsspur.

Pullach – Die schöne Pullacher Mini-Serie von sieben Punkten aus drei Partien ist ja zuletzt durch die 2:3-Heimniederlage gegen den SV Donaustauf, einen weiteren Aufsteiger, auf etwas unglückliche Weise gerissen. Alexander Benede hofft, dass sein Team die richtigen Schlüsse aus dieser Partie zieht. „Gegen Donaustauf haben wir Lehrgeld bezahlt“, räumt der SVP-Spielertrainer angesichts überflüssiger Gegentreffer ein. So habe man, als Ziad Saibou liegen blieb, vergeblich auf eine Fairplay-Aktion der Gäste gewartet und folglich nur zugesehen, als diese ihre 1:0-Führung einleiteten statt den Ball ins Aus zu kicken. Bei einem anderen Gegentor habe Jan Penic, einer der erfahreneren Pullacher, ins Leere gegrätscht. „Das darf als Innenverteidiger nicht passieren: Da musst du entweder den Ball oder den Gegner erwischen“, so Benede.

17 Gegentore haben die Raben schon kassiert, so viele wie kein anderes Team der Liga, zwei mehr als das Schlusslicht aus Augsburg. Doch Benede sieht nicht nur die Defensive, sondern auch den Torabschluss verbesserungswürdig: „Gegen Donaustauf hatten wir Chancen genug.“ Und gerade daraus sollten seine Schützlinge Selbstvertrauen ziehen: „Es ist gut für die Jungs zu sehen, dass sie es selbst in der Hand haben und der Spielausgang abhängig davon ist, wie gut, wie genau, wie penetrant wir sind.“

In Augsburg wünscht sich der Coach besonders die Penetranz: „Wir müssen es ihnen so unangenehm wie möglich machen. Die Augsburger leben in erster Linie von der individuellen Qualität ihrer Spieler. Wenn da einer in den Flow kommt, kann er an einem guten Tag jeder Mannschaft Probleme bereiten. Wenn sie dann sogar zu zweit oder zu dritt aufspielen, wird es sehr schwer. Die Mannschaftsteile sind aber noch nicht so gut aufeinander abgestimmt“, analysiert er den Gegner. „Wir müssen kompakt stehen und gut in die Zweikämpfe kommen. Und dazu Nadelstiche setzen. Und diese Nadelstiche müssen dann auch sitzen.“

Personell steht es für die Raben mit ihren vielen Langzeitverletzten weiter nicht zum Besten. Gegenüber der Vorwoche kommt Daniel Brändle dazu, dafür fehlt Ludwig Reischl wegen einer Sprunggelenksblessur.

SV Pullach: Krasnic - Gaigl, Jobst, Penic, Saibou, Benede, Brändle, Koudossou, El Sayed, Zander, Diep