Wachsende grün-weiße Stabilität

Von: Umberto Savignano

Teilen

TSV Grünwald zu Gast beim Tabellendritten TSV Ampfing.

Grünwald – So leicht kann den TSV Grünwald nach der Winterpause nichts erschüttern. Das soll nun auch der TSV Ampfing erfahren, der die Grün-Weißen am Samstag (14 Uhr) empfängt, die mit zwei Zu-Null-Siegen ins Jahr gestartet sind, zuletzt gar einem 3:0 gegen den Aufstiegsaspiranten Kirchheimer SC. Und das, obwohl neben dem schon länger verletzten Luis Heinzlmeier gegenüber dem 2:0-Auftakt in Schwaig mit David Wörns (Krankheit) und Marc Koch (eitriger Zeh) zwei weitere Defensivstützen fehlten. Kein Wunder, dass Florian de Prato von der jüngsten Entwicklung sehr angetan ist: „Es freut mich für die Defensivarbeit der ganzen Mannschaft, dass wir so einen Aderlass in einer sowieso schon schwierigen Situation so gut weggesteckt haben.“ Der Grünwalder Trainer bietet eine schlüssige Erklärung an, warum es trotz großer Personalsorgen im Moment so gut läuft: „Wir profitieren jetzt auch von der Sommervorbereitung. Damals hatten wir kurz vor dem Start noch zwölf Probespieler im Training, dann ging alles Schlag auf Schlag, auch mit den englischen Wochen. Da war alles im Trainingsalltag schwer umzusetzen. Jetzt haben wir zwar nur 13 Spieler im Training, aber die wissen schon, was das Trainerteam will. Das ist die Basis und ein großer Unterschied zur Vorrunde.“ Gegen Ampfing füllt sich der Kader wieder etwas. „Koch hat es offenbar gut getan, dass der Zeh abheilen konnte. Bei Wörns muss man abwarten, im Kader wird er aber stehen“, vermeldet de Prato.

Ampfing klopft als Tabellendritter ans Tor zur Bayernliga, ließ aber zuletzt gegen den FC Unterföhring (2:2) und den ASV Dachau (3:3) Federn. Zudem fehlen Ex-1860-Profi Kodjovi Koussou (verletzt) und Top-Torjäger Mike Opara (Rotsperre), mit 13 Treffern drittbester Schütze der Landesliga Südost. „Das Fehlen solcher Leute würde jedes Team schwächen. Aber Ampfing ist eine gute Mannschaft, sonst wäre sie nicht im Dunstkreis der Aufstiegsplätze“, sagt de Prato und hebt Abwehr-Routinier Birol Karatepe, der auch schon achtmal getroffen hat, hervor: „Er ist ein ausgebuffter Hund, seine Standards sind eine Waffe.“

Auch einige Abgänge bei Ampfing ändern nichts an de Pratos Einschätzung: „Bei Ampfing tut sich immer viel, im Sommer wie im Winter. Ich habe mich aber damit nicht beschäftigt. Ich kenne vor allem Trainer Rainer Elfinger, weil er Sportlehrer an meiner Schule war.“ Grünwalds Coach schickt sein Team mit einer Mischung aus Respekt und Selbstbewusstsein ins Duell mit den Schweppermännern: „Natürlich schauen wir, dass wir gewinnen, aber ein Punkt bei einer Top-Mannschaft wäre in unserer Situation auch nicht schlecht. Wir wollen unsere ungeschlagene Serie fortsetzen.“ UMBERTO SAVIGNANO

TSV Grünwald: Brandl - Körner, Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, F. Traub, Rojek, Halbich, Gasteiger, Vourtsis