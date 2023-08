Weißbier allein reicht nicht

Von: Robert Gasser

Aaron Keller sorgte mit seinem Ausgleichstreffer in Regensburg für Optimismus bei der SpVgg Unterhaching. Haching-Boss Manni Schwabl freut sich mit dem Eigengewächs. © SpVgg

DFB-POKAL Haching will gegen FC Augsburg seine Chance nutzen, ist aber klarer Außenseiter.

Unterhaching – Weißbieravancen prallen an Enrico Maaßen ab. „Wir werden mit wenig Gemütlichkeit nach Unterhaching fahren“, versicherte der Trainer des FC Augsburg vor der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim Drittligisten SpVgg Unterhaching am Sonntag (15.30 Uhr). Haching-Boss Manfred Schwabl hatte vor dem Heimspiel seinem alten Kumpel Stefan Reuter, Augsburgs Geschäftsführer Sport, der alten Zeiten willen ein Weißbier in Aussicht gestellt.

Bayrische Gemütlichkeit darf für Maaßen erst nach dem Gastspiel aufkommen – wenn seine Augsburger die erste Hürde überstanden haben. „Das klare Ziel ist es, in Unterhaching weiterzukommen“, betonte Maaßen vor dem Start seiner zweiten Saison als Trainer in der Fuggerstadt. In der vergangenen Saison waren die Augsburger in der 2. Runde gegen den FC Bayern (2:5) rausgeflogen.

Bei der SpVgg Unterhaching sehen sie dem ersten DFB-Pokalspiel nach sechsjähriger Pause voller Freude entgegen. „Es knistert im ganzen Ort. Man merkt es brutal, dass dieses Spiel ansteht“, sagt Hachings Trainer Marc Unterberger, der nach seinem Drittligadebüt am vergangenen Samstag beim SSV Regensburg (1:1) am Sonntag sein Debüt im DFB-Pokal gibt. „Wir freuen uns riesig auf das Spiel, haben aber natürlich eine gehörige Portion Respekt vor den Augsburgern.“

SpVgg-Torwart Rene Vollath, der in Regensburg ein Riesenspiel gemacht hatte, berichtete von der Stimmung der Mannschaft: „Sehr gut. Genau die richtige Mischung zwischen Lockerheit und Anspannung. Wir brauchen Geduld und müssen wohl auch viel hinterherlaufen. Die wenigen Momente, die wir haben, müssen wir nutzen.“

Nach der tollen und sehr intensiven Vorstellung in Regensburg sehen die Hachinger Fans dem Spiel mit einer gewissen Erwartungshaltung entgegen, das Stadion wird voraussichtlich voll sein, einige Karten gibt es aber noch.

Unterberger traut seiner Mannschaft die Überraschung durchaus zu, dafür müsse aber alles passen: „Wir müssen einen sehr guten Tag erwischen und Augsburg uns gewähren lassen.“ In der Regel komme ein Bundesligist gegen einen Drittligisten aber weiter. Unterberger: „Wir wollen konzentriert sein und auf unsere Chance lauern. Wir werden aber sicher nicht enttäuscht sein, wenn es nicht klappt.“

Zum Personal: Der zuletzt angeschlagene Maximilian Welzmüller ist wieder einsatzbereit.

Zum erstenmal seit 2017 steht die SpVgg Unterhaching wieder in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals: (v.l.) Trainer Marc Unterberger, Pressesprecher Quirin Friedel und Torwart Rene Vollath. © Robert Gasser