Weit entfernt von Bayernliga-Niveau

Die Mannschaften schenkten sich nichts: Hier liefern sich Garchings Roman Gertsmann (in Schwarz) und Dominik Krizanac einen rassigen Zweikampf. © Gerald Förtsch

Während der FCI den ersten Saisonsieg feiert, hängt VfR-Trainer Basta auf Sardinien fest.

Garching – In Kottern war der VfR Garching in Überzahl chancenlos und sechs Tage später brach die eigene Unterzahl dem Krisenclub das Genick im Derby gegen Ismaning. Während der FCI nach dem ersten Saisonsieg tief durchatmet, haben die Garchinger einen neuen Tiefpunkt erreicht. Knackpunkt des Abends war die rote Karte von Marc Perkuhn. Weit weg von der Tribüne gab es ein nicht extrem schlimmes Foul, eine Rudelbildung und deutliche Worte.

In das Bild des unsicheren Schiedsrichters passte, dass man spekulieren musst, für was für ein Vergehen überhaupt Rot gab.. Letztlich soll es das Foul von Perkuhn an Rohrhirsch gewesen sein, nachdem zehn Sekunden zuvor ein Foul an Perkuhn übersehen wurde. Der Schiedsrichter war so weit von Bayernliga-Niveau entfernt wie die beiden Mannschaften auch.

„Das war bodenlos“, sagte später der Garchinger Co-Trainer Henrik Foetsch und betonte, dass die Entscheidung das Spiel entschieden habe. Das unterschrieb dann auch der Ismaninger Trainer Mijo Stijepic: „Mir war klar, dass wir auch noch gewinnen, wenn wir in der 80. Minute noch hinten liegen. Und wenn Garching ein zweites Tor schießt, dann machen wir drei.“

Stijepic sollte recht behalten, auch wenn von seiner Mannschaft lange nichts kam. Garching verteidigte zu früh ohne Enlastung, stand viel zu tief und so war es auch der Überzahlklassiker, bei dem Ismaning den Gegner müde lief. In den Schlussminuten legte man sich den Gegner zurecht und holte diesen ersten Sieg der Saison. „Den hätten wir uns schon früher verdient gehabt“, sagte der Ismaninger Trainer verbunden mit der Hoffnung, dass sich nun Knoten und Blockaden in den Köpfen seiner Spieler lösen.

Auf der anderen Seite ist das Derby die tragische Geschichte des Nico Basta. Garchings Trainer schickte unter der Woche schon aus dem Urlaub in Sardinien diverse Motivationsreden in die Heimat und der Rückflug war so geplant, dass er vier Stunden vor Spielbeginn im Erdinger Moos landet. Dann wurde der Flug immer halbstündlich verschoben und nach vier Stunden gänzlich gecancelt. Nico Basta saß emotional explodierend auf Sardinien und gab aus der Ferne alles, um seinem Team zu helfen.

Der coachende Bruder Riccardo Basta, sportlicher Leiter beim VfR, ging Mitte der zweiten Halbzeit zur Tribüne und bekam telefonisch noch Ideen vom Trainer übermittelt. Da stand es noch 1:1, aber der zweite Ismaninger Treffer war nur eine Frage der Zeit. Es war schon zu deutlich sichtbar, dass den Garchingern die Körner ausgehen würden. Nach den schmerzhaften Niederlagen in Überzahl und in Unterzahl geht der VfR nun schweren Zeiten entgegen und muss hoffen, das Kirchheims erster Sieg noch etwas auf sich warten lässt.