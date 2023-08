Wieder kein Deisenhofner Heimsieg

Von: Umberto Savignano

Klaus Bachhuber brachte den FC Deisenhofn mit 1:0 in Führung. © Robert Brouczek

Pummer-Elf kommt gegen Nördlingen über ein 1:1 nicht hinaus.

Deisenhofen – Der FC Deisenhofen muss weiter auf den ersten Heimsieg der Saison warten. Beim 1:1 (1:0) gegen den TSV Nördlingen verschenkten die Blauhemden zwei Punkte, weil sie viel zu wenig aus ihren zahlreichen Tormöglichkeiten machten. „Wir sind an unserer mangelnden Chancenverwertung gescheitert“, zeigte sich Trainer Andreas Pummer frustriert, obwohl seine Mannschaft, abgesehen von der Ineffektivität beim Abschluss, eine sehr gute Vorstellung bot: „Wenn es zur Pause 3:0 oder sogar höher steht, beschwert sich keiner, die zweite Halbzeit war auch ordentlich. Auch gegen den Ball war es top. Aber du musst dich für den Aufwand und den guten Fußball halt belohnen.“

Die erste vergebene Chance durch Lukas Kretzschmar, letztes Jahr noch Kreisklassen-Torjäger der SpVgg Höhenkirchen, der allein vor Torwart Daniel Martin an diesem scheiterte (9.), war noch zu verschmerzen, denn die zweite Gelegenheit nutzte Michael Bachhuber nach einem schönen Pass von Yasin Yilmaz eiskalt zum 1:0 (12.). Doch dann vergaben Kretzschmar (17.), Yilmaz, allerdings nach einer feinen Einzelleistung nur ganz knapp aus 18 Metern (27.), sowie Gkasimpagiazov, dessen Versuch von Martin stark pariert wurde, und noch einmal Kretzschmar, der den Nachschuss nicht im Tor unterbrachte (28.). Von Nördlingen ging im ersten Durchgang keinerlei Gefahr aus, und das blieb auch nach dem Wechsel zunächst so. Nun waren zwar auch die FCD-Chancen nicht mehr so zahlreich, aber es gab sie: Kretzschmar fand aus spitzem Winkel in Martin seinen Meister, Gkasimpagiazov setzte den abgewehrten Ball knapp neben das Kreuzeck (56.).

Erst Mitte der zweiten Halbzeit machten die Gäste den Eindruck, überhaupt am Ausgleich interessiert zu sein. Deisenhofens Schlussmann Moritz Knauf klärte aufmerksam gegen den heranrauschenden Sasa Maksimovic (69.) und hielt einen eher harmlosen Schuss von Jakob Mayer aus der zweiten Reihe (75.), doch das waren allenfalls leise Nördlinger Lebenszeichen. Wirklich gefährlich wurden dagegen wieder die Blauhemden: Bachhuber scheiterte aus kurzer Distanz am stark reagierenden Martin (76.).

Der Sack hätte für den FCD längst zu sein müssen, doch stattdessen war die Partie plötzlich wieder völlig offen: Maksimovic wurde zehn Meter vor dem Gehäuse erst abgeblockt, aber sein Nachschuss saß (82.). „Wir lassen den Gegner so lang im Spiel, bis er mit der ersten Halbchance das 1:1 macht“, ärgerte sich Pummer. Der Ausgleich entmutigte seine Truppe aber keineswegs: Yilmaz hatte Pech mit einem schönen Freistoß an die Latte (88.), Paul Schemat war allein durch, doch auch er konnte Martin nicht überwinden (90.+2). Im Gegenzug lag der Ball nach Knaufs Glanztat gegen Alexander Schröter dann plötzlich im FCD-Tor, doch bei seinem zweiten Versuch stand der Nördlinger im Abseits. „Da kannst du dann auch noch verlieren“, gab Pummer zu, wobei ihm schon das Unentschieden die Laune vermieste: „Wenn man so ein Spiel nicht gewinnt: Wann willst du dann gewinnen? Das ist wirklich deprimierend.“ UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen – TSV Nördlingen 1:1 (1:0)

FC Deisenhofen: Knauf - Lippmann, Finster, Vodermeier, Gkasimpagiazov, Schneiker (66. Sagner), Müller-Wiesen (72. Kopp), Finster, Yilmaz, Jost, Kretzschmar (72. Schemat), Bachhuber Tore: 1:0 Bachhuber (12.), 1:1 Maksimovic (82.)