SV Dornach: Wiedererstarkt im Wonnemonat Mai

Von: Guido Verstegen

Robert Rakaric bejubelt sein Führungstor zum 1:0 für den SV Dornach. © Gerald Förtsch

4:1 gegen SVN München – SV Dornach kann doch noch gewinnen

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach können doch noch gewinnen: Gegen den lange in Unterzahl spielenden SVN München gab es einen 4:1-Sieg.

Der düstere April mit seinen insgesamt vier Pleiten ist abgehakt, jetzt hat der SV Dornach den Wonnemonat Mai mit einem verdienten 4:1-Erfolg über den SVN München eingeläutet. Die Dornacher hatten die Angelegenheit fast durchgehend im Griff, profitierten aber auch vom frühen Platzverweis für Neuperlachs Miguel Fantl, der wegen einer Notbremse gegen Felix Partenfelder die Rote Karte sah (12.). Robert Rakaric drückte den Ball auf Vorarbeit von Partenfelder am zweiten Pfosten über die Linie (16.) und belohnte so die engagierte Anfangsphase der Heimelf. Deren Defensive ließ sich dann allerdings von einem Steilpass Baran Sagiroglus überraschen, den Julien Santana-Mielke allein vor SVD-Torwart Maximilian Dörsch zum Ausgleich nutzte (24.).

Die Dornen schüttelten sich kurz, blieben bissig in den Zweikämpfen und nutzten die in Überzahl entstehenden Räume: Dominik Goßner staubte zum 2:1 ab, nachdem Günaydin gegen Rakaric noch gerettet hatte (38.). Die dezimierten Gäste steckten nicht auf, hatten Glück, dass Markus Buck eine hundertprozentige Torchance vertändelte (42.) und kassierten nach dem Wechsel zwei weitere Treffer. Erst traf Partenfelder auf Pass von Rakaric zum 3:1 (57.), dann stellte Simon Reitmayer nach einem Konter über Johannes Wanzinger und Josef Zander den Endstand her (78.). „Wir haben endlich wieder Fußball gespielt“, freute sich Dornachs Trainer Nebojsa Stojmenovic über das Ende der Durststrecke. guv

SV Dornach - SVN München 4:1 (2:1) - SV Dornach: Dörsch - Wanzinger, Rankovic (82. Riederer), Mamam, Reiter (77. Hofberger) - Partenfelder, Goßner, Soheili, Buck (63. N. Bagci) - Trabelsi (46. Reitmayer) - Rakaric (67. Zander) Tore: 1:0 Rakaric (16.), 1:1 Santana-Mielke (24.), 2:1 Goßner (38.), 3:1 Partenfelder (57.), 4:1 Reitmayer (78.) Rote Karte: Fantl (SVN München/12.) Schiedsrichter: Vahdet Duran (FC Fatih Ingolstadt) Zuschauer: 70