„Wir müssen langsam anfangen zu punkten“ – Aufsteiger SC Grüne Heide tut sich noch schwer

Von: Patrik Stäbler

Ein anderer Wind weht in der Bezirksliga Ost – darauf weist Thomas Bachinger, Trainer des zweimal hintereinander aufgestiegen SC Grüne Heide, hin. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Der SC Grüne Heide Ismaning hat zwar erst vier Saisonspiele bestritten, doch schon jetzt mehr Niederlagen auf dem Konto als in den vergangenen zwei Jahren zusammen.

Fischerhäuser – In diesem Zeitraum war der Club aus Fischerhäuser von der Kreisklasse in die Bezirksliga marschiert. Dort werde jedoch ein anderer Wind wehen, hatte Trainer Thomas Bachinger schon vor Saisonbeginn gewarnt – zu Recht, wie sich nun zeigt.

Vor dem Auftritt beim BC Attaching am Sonntag um 15 Uhr liegt der Aufsteiger mit drei Punkten auf Rang 13 einer bislang noch kaum aussagekräftigen Tabelle. „Wir müssen jetzt langsam anfangen zu punkten“, mahnt Thomas Bachinger, „damit wir nicht von Anfang an hinten drin stehen.“ Hoffnung macht dem Coach nicht zuletzt die Vorstellung seiner Elf beim jüngsten 0:1 gegen den Tabellenführer aus Schwabing. Trotz der Niederlage sei dies der „mit Abstand besten Auftritt“ seiner Mannschaft in dieser Saison gewesen, betonte Bachinger hinterher.

In Attaching bekommen es seine Heidler nun mit einem Gegner zu tun, der in fünf Spielen bereits sieben Punkte sammeln konnte. Zwar verlor die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic in der Liga zuletzt mit 0:3 in Gaimersheim, am vergangenen Dienstag jedoch konnte sie im Toto-Pokal Selbstvertrauen tanken. Denn im Duell gegen den stark eingeschätzten SC Eintracht Freising landete Attaching einen 2:0-Sieg. ps

Voraussichtliche Aufstellung: Grotkasten, Rott, Eisl, Thoss, Wick, Ertl, T. Niggl, Heinenberg, Häusler, Gessler, Schricker.