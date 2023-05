Wird Haching in Vilzing Meister?

Von: Robert M. Frank

Wenn’s gut läuft, könnte Sandro Wagner am Samstag mit Haching sein Meisterstück als Trainer machen. © Robert Brouczek

Unterhaching – In der Vorwoche hatten sich die Verantwortlichen der SpVgg Unterhaching vor dem Derby gegen Türkgücü München noch vehement Spekulationen um eine vorzeitige Meisterschaftsfeier in der Regionalliga Bayern abgewiegelt. Beim Auswärtsspiel an diesem Samstag (14 Uhr) auswärts bei der DJK Vilzing könnte sich die Mannschaft allerdings möglicherweise dann nicht mehr vor einer spontanen Feier wehren.

Sollten die Hachinger nämlich bei ihrem Spiel beim Aufsteiger aus der Oberpfalz mehr Punkte holen als Verfolger Würzburg bei seiner Freitagabend-Partie gegen den FC Bayern II (diese Partie war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht beendet), dann wäre der vorzeitige Titelgewinn für den Tabellenführer drei Spieltage vor dem Saisonende bereits perfekt.

In der Partie des 35. Spieltages ist Haching der haushohe Favorit. Während die SpVgg mit zuletzt acht Spielen hintereinander ohne Niederlage anreist, läuft es auf der anderen Seite bei den so gut in die Saison gestarteten Vilzingern überhaupt nicht mehr. Von den vergangenen acht Partien hat die DJK nur ein Spiel gewonnen (3:2 gegen Türkgücü München). Zuletzt unterlag das Team von Trainer Beppo Eibl unter der Woche auch noch beim Tabellen-17. Hankofen und rutschte damit selbst tief in den Abstiegssumpf.

Während die Vilzinger defensiv mit 65 Gegentoren eine große Baustelle in der Mannschaft aufweisen, ist die Offensivstärke durchaus ein Trumpf der Oberpfälzer. Unter den gefährlichen Offensivspielern befindet sich auch der Ex-Hachinger Jim-Patrick-Müller. Der heute 33-Jährige war einst für die SpVgg als Torjäger aktiv und hat in seinen viereinhalb Jahren im Hachinger Trikot in 104 Spielen 22 Treffer erzielt. Und nebenbei hat Müller die SpVgg auch noch vor knapp sechs Jahren zurück in die 3. Liga geschossen – damals mit einem Treffer im Hinspiel der Aufstiegsrunde gegen Elversberg.

Dass ein ehemaliger Hachinger ein Spielverderber bei der Aufstiegsfeier sein könnte, gilt es für das Team von Cheftrainer Sandro Wagner diesmal zu verhindern. Dabei mithelfen kann im defensiven Mittelfeld wieder Manuel Stiefler. Der 34-Jährige hat beim 2:0 gegen Türkgücü eine Gelbsperre abgesessen und ist in Vilzing wieder einsatzbereit. Wer für den zweitligaerfahrenen Routinier aus der Startelf herausfällt, dürfte spannend werden. Denn insbesondere in diesem Mannschaftsteil hatte sich Haching zuletzt mit Niclas Anspach und Dennis Waidner sehr stark präsentiert.

SpVgg Unterhaching: Vollath - Schwabl, Pisot, J. Welzmüller, Ehlich - Skarlatidis, Stiefler, Waidner, Anspach - Hobsch, Fetsch