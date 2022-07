Wo Pullach der Schuh drückt

Von: Umberto Savignano

Anfeuern vom Spielfeldrand: Pullachs Spielertrainer Fabian Lamotte wird im Pokal wohl nicht auflaufen. © Brouczek

Sechs Punkte nach drei Spielen: Beim Bayernliga-Absteiger SV Pullach ist die Landesligasaison besser angelaufen, als es angesichts der Runderneuerung des Kaders und großer Verletzungssorgen zu erwarten war. Beim 3:1-Heimsieg am Wochenende gegen den SV Bruckmühl erweckte die junge Raben-Truppe den Eindruck absoluter Konkurrenzfähigkeit. Das Spiel zeigte aber auch auf, wo noch der Schuh drückt.

Pullach – Äußerst verbesserungswürdig ist etwa die Chancenverwertung: Bei beidseitiger Nutzung aller Hochkaräter hätte die Partie auch 10:3 ausgehen können. So stand sie bis zum Schluss auf Messers Schneide. „Wir müssen es früher entscheiden“, sagte SVP-Spielertrainer Fabian Lamotte, der nach dem Erfolg schnell auf ein anderes drängendes Problem zu sprechen kam: „Wir haben das große Manko, dass wir momentan immer nur zwei Auswechselspieler haben.“ Tatsächlich saßen gegen Bruckmühl neben Ersatzkeeper Maximilian Hug mit Philip Kienz und Keanu Klugesherz nur zwei Feldspieler auf der Bank. Beim 2:0 gegen Brunnthal waren es immerhin drei gewesen, beim 0:2 zum Auftakt in Wasserburg auch bereits lediglich zwei. Lamotte weiß, dass er die Spielzeit so nicht durchziehen kann: „Wir wollen uns noch gezielt verstärken, halten die Augen offen.“

Zwar umfasst der Kader grundsätzlich noch einige verletzte Akteure, doch so schnell werde sich die Lage nicht wesentlich bessern, so Lamotte. Für das heutige Gastspiel der ersten Hauptrunde im Toto-Pokal beim SB Chiemsee Traunstein (19 Uhr) erwartet er keinen nennenswerten Zuwachs, im Gegenteil: Der Spielertrainer musste in der 66. Minute gegen Bruckmühl selbst angeschlagen raus. „Ich hatte muskuläre Probleme. Ich glaube, dass es nicht so schlimm ist, aber ich werde als Vorsichtsmaßnahme wohl nicht spielen.“ Schließlich wartet drei Tage später, wenn die Raben um Punkte in Traunstein antreten, die wichtigere Auflage dieses Duells, auch wenn Lamotte über das Pokalspiel sagt: „Wir wollen es sicher nicht herschenken.“

Wie wichtig der 39-Jährige für die defensive Stabilität seiner jungen Mannschaft ist, zeigte sich gegen Bruckmühl: Ohne seine Erfahrung wurde es in der Defensive gelegentlich hektisch. Insgesamt aber legten die Pullacher einen herzerfrischenden Auftritt hin, und es drängte sich der Eindruck auf, dass der Umbruch für den Neustart sogar von Vorteil sein könnte, weil bei den meisten Spielern keine Erinnerung an das Negativerlebnis Abstieg im Kopf herumspukt. „Wie sagt man: Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne“, brachte es Lamotte auf den Punkt. „Es ist eine Chance und es ist nicht alles schlecht.“

Entsprechende Anerkennung gab es für sein Team von zwei verschiedenen Seiten: Bruckmühls Coach Mike Probst, früher Trainer beim FC Deisenhofen, sagte: „Kompliment an meine Mannschaft, weil sie sich nicht aufgegeben hat. Aber es war aufgrund der besseren Torchancen ein verdienter Sieg für Pullach, keine Frage.“ Und Pullachs Sportlicher Leiter Theo Liedl zeigte sich hoffnungsfroh: „Es schaut so aus, als ob das eine Mannschaft werden könnte, die zusammenhält. Was Fabian Lamotte in der kurzen Zeit mit den Spielern gemacht hat, ist enorm.“ (UMBERTO SAVIGNANO)