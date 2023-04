Würzburg gegen Heimstetten LIVE: Bei einer Niederlage steht der Abstieg für den SV fest

Von: Sebastian Isbaner

Der SV Heimstetten steht vor dem Abstieg zurück in die Bayernliga. © IMAGO/Sven Leifer

Am 33. Spieltag könnte es so weit sein. Nur mit einem Sieg in Würzburg kann der SV Heimstetten den Abstieg weiter nach hinten verzögern. Der Live-Ticker.

Der SV Heimstetten steht nach 32 Spielen weiterhin am Tabellenende der Liga mit 23 Zählern.

Der Aufstiegsaspirant aus Würzburg ist seit fünf Spielen in der Liga ungeschlagen.

Anpfiff der Partie ist am Samstag, den 22. April um 14 Uhr.

Heimstetten - Was sich die ganze Saison über abgezeichnet hat, könnte heute Realität werden. Der SV Heimstetten steht kurz vor dem Abstieg in die Bayernliga. Lediglich ein Sieg mit zusätzlicher Schützenhilfe aus den Parallelpartien könnte den sicheren Abstieg noch vertagen.

Der SV Heimstetten könnte nach diesem Spieltag als erster Absteiger in die Bayernliga feststehen

Vergangene Woche kassierte das Schlusslicht der Regionalliga Bayern gegen den TSV Aubstadt eine klare 1:4 Pleite im eigenen Stadion. Zuvor konnten die Münchner bei der Reserve der SpVgg Greuther Fürth II ihren sechsten Saisonsieg einfahren. Für den SV Heimstetten geht es eigentlich nur noch darum, sich anständig aus der Liga zu verabschieden.

Das wird am heutigen Nachmittag nicht einfach. Mit den Würzburger Kickers wartet nämlich der Tabellen-Zweite auf die Heimstettener. Die Unterfranken sind seit dem verlorenen Topspiel beim Spitzenreiter aus Unterhaching ungeschlagen in der Liga. Drei Siege und zwei Unentschieden stehen in den letzten fünf Partien auf dem Konto des Drittliga-Absteigers.

Weiter vorne dran - Würzburger Kickers haben den Aufstieg noch nicht abgehakt

Dieser befindet sich auch noch im Aufstiegsrennen. Neun Punkte trennen die Kickers momentan von der SpVgg Unterhaching. Im Falle, dass die SpVgg nicht aufsteigen darf, wären die Würzburger der nächste Kandidat. Dafür müssen sich die Gastgeber weiterhin die aufstrebenden Bayern Amateure vom Leib halten.

Das Hinspiel gewannen die Unterfranken komfortabel mit 3:0. Kann Würzburg mit einem Sieg sich weiter Platz zwei sichern oder bleibt der SV Heimstetten mit einer Überraschung vorerst dem Abstieg noch fern? Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr, wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)