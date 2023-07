Yasin Yilmaz macht den Unterschied aus – Ex-Ismaninger mit großem Anteil am Deisenhofen-Sieg

Von: Nico Bauer

Akrobatische Einlage des Ismaningers Clemens Kubina bei der 1:3-Niederlage gegen Deisenhofen. Foto: Dieter Michalek © Dieter Michalek

Zum Saisonauftakt musste der FC Ismaning eine Niederlage einstecken. Gegen Deisenhofen machte Yasin Yilmaz den Unterschied für die Gäste.

Ismaning – Die ersten 90 Minuten der Saison brachten den klassischen Fehlstart für die Bayernliga-Fußballer des FC Ismaning. Im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen gab es eine 1:3 (0:2)-Niederlage, weil eine knappe Stunde lang zu wenig kam. Der FCI hatte am Ende jedoch noch Chancen, die Pleite zum Start abzuwenden.

Mann des Tages war – wie könnte es anders sein? – Yasin Yilmaz. Das kickende Genie wechselte im Sommer von Ismaning nach Deisenhofen, und diesmal machte Yilmaz an der alten Wirkungsstätte den Unterschied aus. Die beiden Tore von Paul Schemat (14., 22.) bereitete beide der Regisseur mit dem feinen Fuß vor.

Die Ismaninger Idee inklusive Manndeckung für Yilmaz funktionierte nicht wirklich. Deshalb nahm der sich selbst ständig hinterfragende FCI-Trainer Mijo Stijepic eine Teilschuld auf sich mit der falschen Grundformation.

Die Ismaninger begannen mit einer Dreierkette und wurden in der zweiten Hälfte besser mit vier Mann in der letzten Reihe. Das zwischenzeitliche 0:3 in der 55. Minute war aber nicht nur Ergebnis des Systems, sondern der fehlenden Grundtugenden. Deisenhofen gewann die Mehrzahl der Zweikämpfe, investierte mehr und verdiente sich dann auch folgerichtig die Treffer. Die normal über spielerische Elemente kommenden Deisenhofener kauften dem FCI auch kämpferisch den Schneid ab.

Beim 0:3 von Michael Bachhuber (55.) dachte man 100 Sekunden lang, dass dieser Fußballtag gelaufen ist. Dann aber machte Ryohei Nishikawa nach einer Klasse-Vorarbeit von Bux den Anschlusstreffer, und in der guten halben Stunde danach hatten die Ismaninger eine Handvoll sehr guter Chancen, um die Partie mit dem zweiten Tor spannend zu machen und dann vielleicht noch auszugleichen. Bei der besten Möglichkeit klatschte ein Kopfball von Daniel Weber an den Pfosten und landete dann in den Armen des Torwarts. Nishikawa und Bucher hatten auch noch den Anschlusstreffer auf dem Fuß.

Zur Geschichte des Spiels gehört aber auch, dass die Gäste ihre Kontersituationen für Treffer vier hatten. Deshalb bleibt unter dem Strich ein verdienter Sieg des FC Deisenhofen – und in Ismaning die Wehmut, dass Yasin Yilmaz an diesem Tag das falsche Trikot trug. (Nico Bauer)