Zada und Tunc sorgen für Rückenwind beim SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

„Hut ab vor der Mannschaft, die auch danach noch an sich geglaubt hat. Da ist deutlich geworden, was für uns möglich ist. Emre Tunc (im roten Trikot) sorgte in der 90. Minute für den Heimstettner Ausgleich zum 4:4 in Augsburg. © Sven Leifer

4:4 nach 0:3-Rückstand gegen den FC Augsburg II – Co-Trainer hofft auf positiven Schub.

Heimstetten – Zugegeben, was aus Sicht des SV Heimstetten vor allem in Erinnerung bleiben wird von diesem Regionalligaspiel, das ist der Kopfball von Emre Tunc, der in der 90. Minute zum 4:4 im Tor des FC Augsburg II landet. Doch nicht minder bezeichnend für dieses spektakuläre Duell am Dienstagabend ist das, was unmittelbar davor geschieht.

Denn da hat das eingewechselte Heimstettner Eigengewächs Reza Sakhi Zada, der noch keine 200 Regionalligaminuten auf dem Buckel hat, im Augsburger Strafraum den Ball und kann flanken. Doch stattdessen schlägt der 19-Jährige erst noch einen Haken, lässt einen Gegner ins Leere grätschen und schupft das Spielgerät danach punktgenau zum völlig freien Emre Tunc, der diese Vorlage wohl auch mit verbundenen Augen eingenetzt hätte.

„Dass er da beim Stand von 3:4 in der 90. Minute noch einen Haken macht, das ist schon bemerkenswert“, sagt Co-Trainer Memis Ünver über die Aktion des Youngsters. Diese steht freilich symptomatisch für den Mut, für die Leidenschaft und auch für die Cleverness, mit der die Heimstettner an diesem Abend in der letzten halben Stunde der Partie aus einem 1:4 noch ein 4:4 machen.

„Angesichts des Spielverlaufs war damit nicht zu rechnen“, räumt Ünver ein. Schließlich habe seine Elf erst eine „schlechte erste Halbzeit“ gezeigt, ehe sie zu Beginn des zweiten Durchgangs auch noch das 0:3 kassierte. Und spätestens, als der FCA nach dem Anschlusstor des eingewechselten Sam Zander prompt das 1:4 markierte, hätte wohl niemand mehr auf die Gäste gesetzt. „Hut ab vor der Mannschaft, die auch danach noch an sich geglaubt hat“, betont der Co-Trainer. „Da ist noch mal deutlich geworden, was für uns möglich ist.“

Wobei Ünver nicht unerwähnt lässt, dass die furiose Aufholjagd mit den Treffern von Emre Tunc, Severin Müller und erneut Tunc gar nicht möglich gewesen wäre, wenn Torwart Maximilian Riedmüller beim Stand von 0:2 und 3:4 nicht zweimal bravourös geklärt hätte. Seine zweite Parade kurz vor Schluss ebnete dann den Weg zu Reza Sakhi Zadas Haken, und dem Ausgleich von Tunc in der 90. Minute. „Das war ein überragendes Gefühl, als dieses 4:4 gefallen ist. Man hat hinterher den Gesichtern aller Spieler angesehen, wie zufrieden sie waren“, berichtet Memis Ünver, der zusammen mit Co-Trainer Roman Langer anstelle des erkrankten Chefcoaches Christoph Schmitt an der Seitenlinie die Kommandos gab. Nun hoffe man, dass die Mannschaft diesen „positiven Schub“ ins Auswärtsspiel beim TSV Rain am Samstag mitnehmen kann, so Ünver. „Dieses 4:4 gibt uns auf jeden Fall einen Aufschwung.“ ps