Zehn Ismaninger knöpfen Heimstetten noch einen Punkt ab

Von: Nico Bauer

Geschenk dankbar angenommen: Riglewski (mit Kapitänsbinde) trifft nach fünf Minuten für Heimstetten. © Gerald Förtsch

Der FC Ismaning kämpft gegen die Krise an. Mit zehn Mann war der Fußball-Bayernligist im Derby gegen elf Kicker des SV Heimstetten beim 1:1 (0:1) am Ende besser.

Ismaning/Heimstetten – Es gibt Tage, da muss man gegen den FCI einfach nur warten, bis man den Ball auf dem goldenen Tablett serviert bekommt. Im Derby brauchte Heimstetten nicht viel Geduld, weil die Gastgeber bereits nach fünf Minuten den Gegner einluden. Ein zu kurzer Pass zum Torwart führte zu einem Notpass und dann durfte Lukas Riglewski den Ball ins leere Tor schieben. Da zeigte sich schon einmal beim 0:1 (5.), warum Heimstetten oben und Ismaning unten steht.

Mitte der ersten Halbzeit kamen die Platzherren dann ins Spiel und zu richtig knackigen Torchancen fehlte nur noch etwas Präzision. In diese Phase hinein machte sich der FC Ismaning den eigenen Fortschritt wieder selbst kaputt durch eine Rote Karte von Elias Kollmann (40.), der sich unfassbar dumm anstellte. Ein Heimstettner Spieler lag am Boden und alle rechneten damit, dass Kubilay Celik den Ball ins Aus schiebt. Doch der schlug die Kugel innerhalb des Spielfeldes nach vorne, was sicher nicht die feine englische Art war, aber kein Regelvergehen. Kollmann schubste Celik beidhändig um und stand keine zwei Meter vom Schiedsrichter entfernt. Kollmann flog logischerweise und bekam dann noch von den eigenen Anhängern das eine oder andere zu hören.

Nach der Pause machten die Heimstettner wenig bis gar nichts aus der zahlenmäßigen Überlegenheit. Von den Ismaningern kamen die ersten Vorstöße auch erst Mitte der zweiten Hälfte und dann wechselte FCI-Coach Mijo Stijepic offensiv. Die im Tabellenkeller feststeckenden Ismaninger gingen Risiko und dann kamen endlich auch wieder Torszenen. Erst tanzte Heimstettens Filip Vnuk fünf Mann aus und zog den Ball um eine Winzigkeit am langen Eck vorbei. Im Gegenzug kamen die Ismaninger vors Tor und Jonas Redl zimmerte den Ball humorlos rechts oben ins Eck (75.). Der Comebacker war nach seiner Einwechslung ein Aktivposten und prädestiniert als Torschütze.

Nach dem Ausgleich war die Führung des FC „Oberwasser“ Ismaning eigentlich nur eine Frage der Zeit. Total enttäuschende Heimstettner hatten richtig Dusel bei einer Chance von Gaedke (83.) und wirkten ziemlich platt. Der Lucky Punch der Gäste hätte ein Freistoß von Riglewski sein können, aber den holte Torwart Hartmann rechts oben aus dem Kreuzeck. Im Gegenzug prüfte Gaedke noch den Torwart und der Punkt für elf Heimstettner gegen zehn Ismaninger war dann eher glücklich. (NICO BAUER)

FC Ismaning – SV Heimstetten 1:1 (0:1).

FCI: Hartmann, Bucher, Jobst, Krizanac, Kubina, Weber (84. Hofmann), Liuzza (69. Gaedke), Yamashita (74. Bux), Rohrhirsch (64. Redl), Nishikawa (90.+2 Özbek), Kollmann.

SVH: Riedmüller, Rosina, Zada (74. Heise), Manole (64. Werner), Burke, Hoppe (Brogan), Karsak, Vnuk (Yilmaz), Micheli, Riglewski, Celik.

Tore: 0:1 Riglewski (5.), 1:1 Redl (75.) – Rot: Kollmann (40., Tätlichkeit) – Schiedsrichter: Leonhard Burghartswieser (Bodenmais) – Zuschauer: 350.