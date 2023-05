FC Deisenhofen: 1:2-Niederlage zum Abschluss

Von: Umberto Savignano

Nico Karger Der Deisenhofner Torjäger wechselt wohl zum TSV Landsberg und seinem früheren Löwen-Mitspieler Sascha Mölders. Foto: FC © FCD

FC Deisenhofen verliert in Schalding-Heining – Torjäger Karger vor Wechsel.

Deisenhofen – Mit einer 1:2 (0:2)-Niederlage beim Meister und Regionalliga-Aufsteiger SV Schalding-Heining hat sich der FC Deisenhofen aus der Saison verabschiedet. Für die ambitioniert in die Spielzeit gestarteten Blauhemden bleibt am Ende Platz zwölf.

Die Deisenhofner, die auf den bereits im Urlaub befindlichen Stürmer Michael Bachhuber verzichten mussten, hielten in der ersten Hälfte gut dagegen, ohne selbst große Chancen herauszuspielen. Dagegen hatte Schaldings Torjäger Markus Gallmeier Pech mit einem Pfostentreffer aus 20 Metern (28.). Wenig später unterlief Enrico Caruso in seinem letzten Spiel für den FCD ein seltener Fehler: Nach einem Zuspiel traf der als ausgezeichneter Fußballer bekannte Torwart den Ball nicht richtig und legte somit unfreiwillig für Fabian Schnabel auf, der aus 16 Metern nur noch ins leere Tor schieben musste (32.). Per Kopf erhöhte Gallmeier mit seinem 32. Saisontreffer zum verdienten 2:0-Pausenstand (38.). „Bis auf unsere Geschenke war die erste Halbzeit in Ordnung“, meinte FCD-Coach Andreas Pummer, dessen Mannschaft im zweiten Durchgang wesentlich gefährlicher wirkte. So hatte Paul Schemat Daniel Schedlbauer schon ausgespielt, doch Verteidiger Dominik Weiß klärte für seinen Torwart auf der Linie (54.). „Das war eine hundertprozentige Chance“, so Pummer. Gegen Ende vergaben die Deisenhofner weitere hochkarätige Möglichkeiten, auch Vereinsurgestein Martin Mayer hätte seinen Bayernliga-Abschied (wir berichteten) mit einem Tor garnieren können.

Zum Anschlusstreffer für den FCD reichte es aber noch: Mit Eigengewächs Marcel Schütz traf ein junger Bayernliga-Debütant eine knappe Viertelstunde nach seiner Einwechslung in sehenswerter Manier: Er versenkte Niklas Sagners Flanke volley in den Maschen (90.). „Den hat er super genommen“, lobte Pummer, der in der Schlussphase seinen Top-Torjäger Nico Karger nach überstandener Sehnenverletzung einwechselte.

„Nico hat diese Woche angedeutet, dass es geht und weil wir wenige Leute waren, haben wir ihn mitgenommen“, sagte der Coach, der die Frage, ob es Kargers letzter Einsatz für Deisenhofen war, nicht beantwortete. Der Stürmer wird bekanntlich von seinem früheren 1860-Kollegen Sascha Mölders, jetzt Spielertrainer in Landsberg, umworben. „Nico muss selbst entscheiden, was er macht und auch, wann er es bekannt gibt“, so Pummer, der sich in einer anderen Personalie etwas weniger bedeckt hielt. Denn offenbar steht ein Wechsel des Ismaningers Yasin Yilmaz (34) nach Deisenhofen im Raum. „Er ist ein absolut interessanter Mann, ich habe mit ihm in Unterföhring und bei Türkgücü ja schon zusammengearbeitet. Aber es ist nichts fix“, erklärte Pummer.

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Nickl, Vodermeier (77. Karger), Sagner, Müller-Wiesen, Mayer, Finster, Jost (77. Schütz), Schemat (77. Köber), Yordanov Tore: 1:0 Schnabel (32.), 2:0 Gallmaier (38.), 2:1 Schütz (90.)