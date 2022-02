SV Heimstetten: Zum Start gleich beim Spitzenreiter

Von: Patrik Stäbler

Christoph Schmitt, Trainer des SV Heimstetten. © bro

230 Kilometer sind es von Kirchheim bis vor die Tore des ehrwürdigen Hans-Walter-Wild-Stadions in Bayreuth. Und geht es nach dem Gesetz der Serie, dann kann sich der Regionalligist SV Heimstetten diese weite Reise am Samstag eigentlich sparen.

Heimstetten – Denn wenn in Bayreuth um 14 Uhr das erste Ligaspiel des SVH in diesem Jahr angepfiffen wird, dann gastiert nicht nur der Tabellen-17. beim Spitzenreiter. Sondern Heimstetten ist auch seit neun Spielen sieglos, während die SpVgg seit ebenso vielen Partien nicht verloren hat.

„Bayreuth ist natürlich haushoher Favorit“, weiß SVH-Trainer Christoph Schmitt, der in dem Zusammenhang noch auf zwei weitere Faktoren verweist. Zum einen seien die Platzherren „schon im Rhythmus“, nachdem der Tabellenführer sein erstes Pflichtspiel bereits bestritten und dabei die SpVgg Unterhaching mit 2:1 besiegt hat. Zum anderen reisen die Heimstettner mit argen Personalsorgen nach Oberfranken, müssen sie doch auf fünf Stammkräfte verzichten.

So ist Verteidiger Bernard Mwarome ebenso gesperrt wie Fabio Sabbagh, nachdem beide beim spektakulären 3:4 in Unterhaching die Rote Karte gesehen haben. Während Sabbagh bloß eine Partie fehlen wird, muss Mwarome auch noch am kommenden Wochenende im Heimspiel gegen Schweinfurt zuschauen. Im Weiteren gehen dem SVH Moritz Hannemann und Alexis Fambo ab, die sich beide im Vorbereitungsspiel gegen den TSV 1860 München II einen Bänderriss zugezogen haben. Ebenfalls nicht einsatzbereit ist Mittelfeldmotor Sascha Hingerl, der nach seinem Sehnenriss im Oktober inzwischen aber wieder trainiert hat.

All diese Ausfälle werden Christoph Schmitt dazu zwingen, in Bayreuth eine Startelf aufzubieten, die man so in noch keinem Ligaspiel gesehen hat. Sein Debüt im SVH-Dress könnte dabei der Ex-Hachinger Jasper Maljojoki geben – einer von zwei Winter-Neuzugängen neben Aleksandar Kovacevic, der zuletzt in der Reserve des TSV 1860 München gespielt hat. Sollte der 1,91 Meter große Finne tatsächlich in der Innenverteidigung auflaufen, dann dürfte ihm dort kaum langweilig werden – schließlich hat die Bayreuther Offensive bislang 62 Tore in 24 Partien markiert. Wobei der Gegner nicht nur im Angriff eine „herausragende Qualität“ habe, sagt SVH-Trainer Schmitt. „Die Mannschaft ist auf nahezu allen Positionen erstklassig besetzt. Das geht halt, wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat.“

Selbige sind in Heimstetten ungleich schmaler, was sicher ein Grund für die ungleichen Kräfteverhältnisse der zwei Klubs ist. Und dennoch werde sich seine Elf am Samstag nicht hinten reinstellen, kündigt Schmitt an. „Das bin nicht ich, und das ist nicht meine Mannschaft.“ Vielmehr wolle man „mutig auftreten und nach vorne spielen“, sagt der Coach. „Und vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“ (PATRIK STÄBLER)

Voraussichtliche Aufstellung: Riedmüller, Günzel, Maljojoki, Sengersdorf, Steimel, Micheli, Reuter, Müller, Awata, Nappo, Riglewski.