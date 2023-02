FC Ismaning: 1:2 zum Testspielauftakt

Von: Nico Bauer

Engagierter Auftritt: Der FC Ismaning (Ardian Bashota; vorne) verkauft sich gegen Buchbach sehr ordentlich. © Michalek

Nach gerade einmal einer Woche Training wartete in der Testspielphase auf die Bayernliga-Fußballer des FC Ismaning gleich ein hartes Brett. Mit dem 1:2 (0:1) gegen den Regionalligisten TSV Buchbach verkauften sie sich sehr ordentlich.

Ismaning – Für diese Phase der Vorbereitung muss ich zufrieden sein“, sagt Mijo Stijepic zum ersten Testspiel. Von seiner Mannschaft sah er einige positive Dinge und eine Partie auf Augenhöhe. Auch wenn in der frühen Phase der Vorbereitung noch nicht alles rund lief, spielten die Ismaninger engagiert nach vorne und hatten speziell in der zweiten Halbzeit einige gute Torchancen. Nach den beiden Buchbacher Treffern von Sammy Ammari (20.) und Lukas Sehorz (52.) traf Daniel Gaedke zum 1:2 (63.) und in der Folgezeit hätten sich die Gäste nicht über den Ausgleich beschweren können.

Angesichts des Abgangs von David Tomasevic und der langen Verletzung von Alex Jobst (Sehnenriss) brauchen die Ismaninger neue Lösungen für die Innenverteidigung, in der gegen Buchbach auch noch Rufuß Roth (krank) passen musste. „Wir haben sehr vielseitige Spieler in unserem Kader“, sagt Stijepic. Er will den zuletzt eher auf der Sechs agierenden Dominic Krizanac oder den meist auf den Außenbahnen spielenden Clemens Kubina in der Abwehr probieren. Auch der Sechser Dominik Hofmann ist eine Option. Deshalb sieht Stijepic auch ohne Winterneuzugänge keine Probleme für die Abwehr. Der FCI braucht nur die nächsten Spiele, um die verschiedenen Optionen auszuprobieren. Weiter getestet wird bereits an diesem Dienstag (19 Uhr, Sportpark) gegen den Regionalligisten Türkgücü München. (NICO BAUER)