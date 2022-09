Zwei Neue für den SV Dornach

Von: Guido Verstegen

Verstärkung für den SV Dornach: Suheyp Trabelsi (l. im Trikot des VfB Forstinning kommt vom FC Ismaning. © ROSSMANN

Mit einem Sieg im Nachholspiel bei Aufsteiger FC Fatih Ingolstadt könnten sich die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach auf Platz fünf der Tabelle verbessern. Trainer Alexander Schmidbauer begrüßt zwei neue Akteure im Kader.

Dornach – Der eine gab beim 3:0 in Schwabing bereits sein Debüt, der andere trainierte gestern das erste Mal mit: Der SV Dornach hat kurz vor Toresschluss Suheyp Trabelsi (zuletzt FC Ismaning) und Robert Rakaric (zuletzt TSV Schwabmünchen) verpflichtet.

Angreifer Rakaric (37) hatte sich erst im Februar nach zweieinhalb Jahren aus Dornach verabschiedet, um beim damaligen Bayernligisten Schwabmünchen als Co-Trainer zu arbeiten. Die Mannschaft stieg ab, die lange Serie von Misserfolgen riss auch in der Landesliga nicht, Chefcoach Florian Fischer und Rakaric mussten nach drei Spielen gehen.

„Der Kontakt zum SV Dornach ist nie abgerissen, auch zum neuen Vorstand nicht“, sagt Rakaric. „Dann war ich frei, und plötzlich ging alles ganz schnell.“ Dornach verfüge über einen besseren Kader als im vergangenen Jahr, davon habe er sich am Sonntag in Schwabing selbst überzeugt. Was die Fitness angehe, sei er im Moment nicht bei hundert Prozent, er werde sich aber der nun größeren Konkurrenz stellen und angreifen.

Auch Trabelsis Wechsel sei „sehr spontan“ zustande gekommen, berichtet Dornachs Trainer Alexander Schmidbauer, auch wenn zuvor schon einmal Kontakt bestanden habe. Der Mittelfeldspieler - er war gerade erst von Landesliga-Aufsteiger VfB Forstinning zum Bayernligisten FC Ismaning gegangen - komme „aus privaten Gründen“. In Schwabing hatte der 26-Jährige seinen ersten Einsatz, nachdem er in der zweiten Halbzeit für Dominik Goßner eingewechselt worden war. Mit Blick auf das Nachholspiel beim Tabellen-14. FC Fatih Ingolstadt (Mittwoch, 19 Uhr) warnt Schmidbauer seine Schützlinge: „Nur weil wir jetzt zweimal hintereinander gewonnen haben und zuletzt einen starken Gegner 3:0 geschlagen haben, wird das kein Selbstläufer - wir müssen hellwach sein.“ Voraussichtliche Aufstellung SV Dornach: Bertic - Wanzinger, Mosig, Mamam, Soheili - Partenfelder, Goßner, Imsak, Rankovic - Ring, Zander