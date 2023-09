Zwei Neue für den SV Heimstetten - Handlungsbedarf inSturm und Abwehr

Von: Patrik Stäbler

Trotz des Umbruchs im Sommer nach dem Abstieg aus der Regionalliga ist der SV Heimstetten eine Klasse tiefer stark in die Saison gestartet: Mit 17 Punkten aus acht Spielen liegt der Club auf Tabellenplatz fünf, in Schlagdistanz zu den Spitzenteams. Und dennoch hat man beim SVH in punkto Personal offenbar noch Handlungsbedarf gesehen. So hat der Absteiger nun zwei weitere Neuverpflichtungen bekanntgegeben: Stürmer Yamin H-Wold sowie Defensivmann Nuyan Karsak.

Heimstetten – Letzterer saß beim 4:1-Derbysieg über Garching bereits auf der Auswechselbank des SVH, kam jedoch nicht zum Einsatz. Der 28-Jährige spielte zuletzt in Österreich beim Innsbrucker AC, der in der vergangenen Saison Meister der Tirol Liga wurde, der vierthöchsten Spielklasse der Alpenrepublik. Ursprünglich stammt Nuyan Karsak aus Franken, wo der Linksfuß unter anderem beim FSV Bruck und bei Jahn Forchheim in der Bayernliga kickte.

Während Karsak also über reichlich Erfahrung im Männerbereich verfügt, ist der 19-jährige Yamin H-Wold dort bislang nur auf eine Handvoll Kurzeinsätze gekommen – vorige Saison bei Türkgücü München in der Regionalliga. Zugleich spielte der Stürmer in der A-Jugend des Clubs und schoss dort in der Landesliga Süd 28 Tore in 26 Spielen. Nun schließt sich der aktuell verletzte Offensivmann also dem SVH an, der noch auf der Suche nach einer Verstärkung für den Angriff war. „Mit Yamin bekommen wir einen jungen, talentierten Spieler, der perfekt zum SV Heimstetten passt“, kommentiert Trainer Roman Langer die Verpflichtung. ps