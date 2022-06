Zwei Routiniers fehlen beim Saisonstart

Von: Robert Gasser

Teilen

Nach einer intensiven Trainingswoche misst Hachings Cheftrainer Sandro Wagner dem Blitzturnier an diesem Samstag in Ismaning nicht allzu viel Bedeutung bei. © ROBERT GASSER

SpVgg Unterhaching; Maxi Welzmüller am Innenband verletzt, Schwabl plagt weiter die Hüfte.

Unterhaching – Die erste Trainingswoche der Saison 2022/23 liegt hinter der SpVgg Unterhaching. Es war eine sehr intensive Woche. „Die Mannschaft hat gute 20 Stunden auf dem Platz gestanden“, rechnet Hachings Cheftrainer Sandro Wagner vor.

Ein erstes „Opfer“ hat das Training auch gefordert. Maximilian Welzmüller, Neuzugang vom FC Bayern II, hat sich am Innenbandverletzt und fällt einige Wochen aus – und damit auch beim Punktspielauftakt am Donnerstag, 14. Juli, beim TSV Buchbach. „Schade“, sagt Wagner, „aber da kann man nichts machen.“

Auch Markus Schwabl wird den Punktspielauftakt aller Voraussicht nach verpassen. Der Routinier leidet noch immer an Hüftproblemen, die ihn schon am Ende der vergangenen Saison geplagt haben. Mehr als Lauftraining und Gymnastik ist noch nicht drin. Neuzugang Mathias Fetsch ist auch noch nicht voll belastbar, er plagt sich auch noch mit Wehwehchen aus der Vorsaison herum. Die Ärzte raten ihm, nichts zu überstürzen. Der Angreifer dürfte aber bald wieder einsatzbereit sein.

Auch die beiden Ex Löwen Stephan Hain und Dominik Stahl sind noch längerfristig außer Gefecht gesetzt. Beide möchten aber nochmal voll angreifen. Hain könnte nach seinem Kreuzbandriss nach der Winterpause wieder eine echte Alternative werden, bei Dominik Stahl könnte es noch etwas länger dauern.

An diesem Samstag präsentiert sich die SpVgg Unterhaching bei einem Blitzturnier in Ismaning mit den Gastgebern des FCI, dem SV Heimstetten und dem FC Deisenhofen. Anlass ist der 100. Geburtstag des FC Ismaning.Gespielt wird jeweils eine Halbzeit mit 45 Minuten. Gastgeber FC Ismaning beginnt gegen die SpVgg Unterhaching (13 Uhr) und dann bestreiten Heimstetten sowie Deisenhofen das zweite Halbfinale (14 Uhr). Es folgen das Verliererduell um Platz drei (15 Uhr) sowie das Endspiel (16 Uhr). Nach der Siegerehrung (17 Uhr) und den Festansprachen (17.30 Uhr) feiern die Ismaninger Fußballfreunde ihren Verein mit der Band Tropical Rain.

Wagner selbst misst dem Turnier in Ismaning nicht allzu viel Bedeutung bei. „Wir haben diese Woche viel trainiert, die Spieler haben schwere Beine. Aber die Vorbereitung ist wichtig.“

Und sie geht bereits am Montag mit dem einwöchigen Trainingslager in Schlanders /Südtirol weiter. Neben täglich zwei Trainingseinheiten steht dabei auch ein Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern auf dem Programm. Am 7. Juli bestreiten die Hachinger zuhause ein weiteres Testspiel gegen den Bayernliga-Absteiger SV Pullach, Am 8. Juli treten sie beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg an, ehe es dann am 14. Juli in Buchbach ernst wird – beim traditionellen Spanferkelgeruch an der Seitenlinie.