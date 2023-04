Zwei Schlüsselspiele in vier Tagen

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Zwei Schlüsselpartien gegen Mitkonkurrenten innerhalb von vier Tagen stehen dem abstiegsgefährdeten Landesligisten TSV Grünwald ins Haus: Die Grün-Weißen gastieren heute um 19.30 Uhr beim TSV 1880 Wasserburg und empfangen am kommenden Dienstag (ebenfalls 19.30 Uhr) den ASV Dachau. Florian de Prato hat sein Ziel aus den beiden Spielen klar abgesteckt: „Vier Punkte.“

Zunächst gilt die ganze Konzentration des Grünwalder Trainers den Wasserburgern, die einen Zähler hinter seinem Team stehen, aber noch ein Nachholspiel in petto haben. „Die Wasserburger stehen zu unrecht da unten, sie sind individuell hochveranlagt, aber andererseits lügt die Tabelle um diese Zeit nicht mehr, also haben sie Probleme“, taxiert de Prato den Bayernliga-Absteiger, der zuletzt in Dachau mit 3:1 siegte. „Da haben sie ein kompakt gutes Spiel gezeigt, deshalb wäre ich mit einem Punkt zufrieden. Da muss man Realist bleiben.“

Der Coach der Grün-Weißen sieht heute ein besonderes Duell auf seine Mannschaft zukommen: „Wasserburg ist ein großer Verein für die Landesliga, er wäre auch eine Bereicherung für die Bayernliga. Wir spielen am Freitag Abend unter Flutlicht, es werden einige Zuschauer kommen. Du hast nicht viele solche Spiele im Amateurbereich. Das musst du genießen und einfach nicht verlieren.“ Mut macht dem Coach der 2:0-Sieg jüngst gegen Eggenfelden: „Wenn wir so spielen, sehe ich keine Probleme. Dann ist es schwer, uns zu schlagen.“

Erfreulich auch: Abwehrstütze Marc Koch ist dabei, er war gegen Eggenfelden wegen gesundheitlicher Probleme ausgewechselt worden. Die hatten zuletzt allerdings auch andere Spieler: Hinter dem Einsatz von Leon Sammer, Harouna Boubacar und Bara Tekeli steht deshalb ein dickes Fragezeichen, Dario Matijevic wird sicher ausfallen. um

TSV Grünwald: Brandl - F. Traub, M. Koch, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, Wörns, Rojek, Halbich, Gasteiger, Vourtsis