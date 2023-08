„Zwei verlorene Punkte“ – Scherer mit Remis gegen den SV Aubing nicht zufrieden

Von: Umberto Savignano

Für Deisenhofens U23 (weiß) wäre gegen Aubing mehr drinnen gewesen. © rabuser

Die Reserve des FC Deisenhofen kam zuhause gegen Aubing nicht über ein Remis hinaus. Dabei führten die Blauen zur Pause noch mit 1:0.

Deisenhofen – Nicht ganz glücklich war Felix Scherer nach dem 1:1 (1:0) der U23 des FC Deisenhofen im Heimspiel gegen den SV Aubing, obwohl, oder vielleicht auch, gerade weil sich seine Mannschaft mit ihrer Leistung für die 0:4-Schlappe unter der Woche in Brunnthal rehabilitieren konnte: „Ich finde, es waren zwei verlorene Punkte“, sagte der Trainer der FCD-Reserve. „Wir haben sehr gut verteidigt, standen sehr kompakt, hatten viele gute Ballgewinne.“

Aus einem solchen entstand auch das 1:0, als die Blauhemden schnell umschalteten und Vincent Bürstner den Ball nach einem Steckpass geschickt mitnahm und ins lange Eck traf (25.). Danach hatte Bürstner, wieder nach einer Balleroberung im Zentrum und idealem Zuspiel von Noah Kotb, die Chance zu erhöhen, doch er schoss knapp vorbei. Im zweiten Durchgang vergab auch Florian Petereit eine hochkarätige Möglichkeit, die Aubings Torwart Ali Boraze zunichte machte. „Da hätte es eigentlich schon 3:0 stehen müssen. Dann wäre es entschieden gewesen“, so Scherer, der in der 1. Halbzeit nur eine gute Gelegenheit der Gäste notierte, die drüber ging, und in der zweiten aus dem Spiel heraus gar keine: „Aubing war nur über Standards gefährlich.“ Ein starker direkter Freistoß durch Athanasios Savvas brachte dann tatsächlich den Ausgleich (61.). „Das ist sehr, sehr schade, weil wir gegen einen ganz starken Gegner sehr gut gespielt haben“, sagte Scherer, der in der Leistungssteigerung nach der Derby-Pleite in Brunnthal aber auch einen wichtigen positiven Aspekt aus der Partie mitnahm: „Nach so einer Niederlage macht uns dieses Spiel schon Mut.“ (um)

FC Deisenhofen U23 – SV Aubing 1:1 (1:0)

FC Deisenhofen U23: Dresen - Lo Re (71. Wohlmann), Edenhofer, Cosic, Günther, Huber (61. Geigenberger), Schuh, Herrmann (56. Petereit), Kotb (81. Abou-El-Ela), Ngeukeu, Bürstner

Tore: 1:0 Bürstner (25.), 1:1 Savvas (61.)