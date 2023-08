Zweite Niederlage im dritten Spiel – Grüne Heide macht frustrierende Erfahrung in Rohrbach

Von: Nico Bauer

Grüne Heide Ismaning will nach zwei Aufstiegen Fuß in der Bezirksliga fassen. © Gerald Förtsch

Nach zwei Aufstiegen will sich der SC Grüne Heide nun festbeißen in der Fußball-Bezirksliga Nord. Mit dem 1:3 beim TSV Rohrbach kassierten die Heidler die zweite Niederlage im dritten Spiel.

Ismaning – Bislang spielten die Grün-Weißen schon dreimal in Rohrbach, und der Heimweg war immer wieder frustrierend. Bisher gab es drei krachende Pleiten mit 3:11 Toren – und die Geschichte wiederholte sich auch diesmal: Nun steht die Serie bei vier Pleiten mit 4:14 Toren. Wenn der SC Grüne Heide sein Klassenziel schafft, dann wird man wiederkommen und es wieder versuchen.

Diesmal musste Trainer Thomas Bachinger feststellen, dass die Leistung zu wenig war für Punkte in Rohrbach. Es fehlte die Einstellung, dann gingen Zweikämpfe verloren, und obendrein machte Ismaning defensiv wie offensiv zu viele Fehler. Unter dem Strich gewannen die Rohrbacher völlig verdient, aber die Entscheidung fiel erst mit dem dritten Tor in der 87. Minute. „Alles, was wir uns eigentlich vorgenommen haben, wurde nicht umgesetzt“, sagte Trainer Bachinger später.

Und Grüne Heide muss die Leistungsgrenze erreichen, um in dieser starken Liga zu punkten. Vom SC Grüne Heide kam sehr wenig, aber dennoch hatte der Aufsteiger seinen Moment, in dem man einen schmeichelhaften Punkt hätte holen können. Zehn Minuten vor dem Ende gab es eine scharfe Hereingabe von Manuel Schricker, die der eingewechselte Felix Ruhland nur ganz knapp verpasste. In dieser Szene hätte man bestrafen können, dass die Rohrbacher den Sack nicht schon früher zumachten. (nb)

TSV Rohrbach - SC Grüne Heide 3:1 (2:1).

Heide: Stock, Heinenberg (90.+1 Nohe), Schricker, Häusler, Glasner (59. Hausic), Cherubin (69. Ruhland), Niggl, Brodschelm (60. Eisl), Rott, Wick, Thoss (46. Spengler).

Tore: 1:0 Schabenberger (9.), 1:1 Schricker (36.), 2:1 Humbach (43.), 3:1 Kaindl (87.).

Schiedsrichter: Christian Schunke (Schwaig).

Zuschauer: 250.