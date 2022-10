SV Pullach: Zwischenhoch ist Vergangenheit – „Trainer steht nicht zur Disposition“

Von: Umberto Savignano

Das September-Zwischenhoch an der Gistlstraße ist schon vergessen. Nach zwei Niederlagen in Folge steht der SV Pullach wieder an der Grenze zur Abstiegszone.

Pullach – Da scheint der nächste Gegner gerade recht zu kommen: Am Samstag (14 Uhr) gestiert mit dem Vorletzten TuS Geretsried ein ziemlich gebeutelter Verein bei den Raben.

Am ersten Spieltag ließ der TuS mit einem 5:1-Erfolg über Freising noch aufhorchen, doch dann folgten vier Niederlagen. Mitten hinein in diese Periode, also nach dem dritten Spieltag, verkündete Trainer Martin Grelics, der Ende April seinen Vertrag noch verlängert hatte, seinen Rücktritt mit der Begründung, die Einstellung von Teilen der Mannschaft decke sich nicht mit seiner Vorstellung. Es übernahm Co-Trainer Daniel Dittmann, zunächst als Interimscoach, dann als Cheftrainer. Das Ungewöhnliche an dieser Personalie: Dittmann ist erst 22. Er führte die Geretsrieder zwischenzeitlich zu einer Serie von drei Siegen und einem Remis. Danach folgten fünf Pleiten, die Dittmanns Stuhl allerdings nicht ins Wackeln brachten. „Der Trainer steht nicht zur Disposition“, sagt TuS-Fußballchef Ibro Filan, der die mangelnde Fitness vieler Spieler und eine Trainingsbeteiligung von nur 50 bis 60 Prozent beklagt.

Pullachs Trainer Fabian Lamotte interessieren Geretsrieds Probleme allerdings überhaupt nicht: „Für uns ist es komplett egal, wer da kommt und was für Geschichten beim Gegner im Hintergrund laufen. Wir brauchen drei Punkte und da spielt es keine Rolle, ob bei Geretsried zwei, zwölf oder 22 Mann im Training waren. Wir müssen auf uns schauen und eine gute Leistung abliefern.“

Der 39-Jährige setzt darauf, dass seine Spieler das auch so sehen: „Ich glaube nicht, dass wir in der Situation sind, jemanden unterschätzen zu dürfen. Aber ich werde das nicht thematisieren. Das sollte jeder selbst wissen.“ Das Engagement im Training habe diese Woche jedenfalls gestimmt, so Lamotte.

Die Trainingsbeteiligung lässt allerdings auch bei den Raben zu wünschen übrig, wenngleich es hier an den zahlreichen Kranken und Verletzten liegt. Einige Akteure könnten gegen Geretsried immerhin in den Kader zurückkehren. Lamotte hofft auf Naod Belachew, Nam Nguyen, Marko Tomicic und Yannis Güllüoglu. Zudem erwies sich die zuletzt in Ampfing erlittene Armverletzung von Nils Allmang als Prellung, der Innenverteidiger kann ebenfalls spielen.

Torwart Marijan Krasnic, Yanis Marseiler, Keanu Klugesherz und Elian Schmitt fehlen aber weiterhin. Dazu kommt ein neuer, herber Ausfall: Josef Burghard, der spielerisch wie kämpferisch auf der Sechser-Position Akzente setzt, muss wegen Problemen mit Leiste und Muskeln passen. „Das ist nur schwer zu kompensieren“, weiß Lamotte. (um)

SV Pullach: Hug - Belachew, Bacher, Ogorodnik, Horndasch, Sütlü, Böhm, Kawai, Nguyen, Scurti, Stapf