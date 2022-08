VfL Denklingen: Bittere Niederlage, schmerzhafter Ausfall

Von: Oliver Rabuser

Der Einsatz stimmte: Der VfL Denklingen (in Blau) bot den Garmisch-Partenkirchenern gut Paroli. Zu Punkten reichte es aber beim Landesliga-Absteiger nicht. Foto: rabuser © rabuser

Es hat sich ein Stück weit abgezeichnet. Nach zwei Unentschieden auf fremden Plätzen hat es den Bezirksligisten VfL Denklingen beim dritten Anlauf kalt erwischt.

Denklingen – Vielmehr als die 1:2-Niederlage am Samstag beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen schmerzt allerdings die Knieverletzung von Innenverteidiger Tobias Ried.

Naturgemäß hätten Trainer Markus Ansorge und seine Mannen gerne etwas mehr mit nach Hause genommen als die Eindrücke des beschaulichen Alpspitzpanoramas, in vereinzelten Fällen die allseits gelobten Geschmacksnoten des berühmten „FC-Burgers“ und ein Frustbier aus den Vorräten des Konkurrenten. Ein Beinbruch war der in Summe etwas unglücklich zustande gekommene Misserfolg aber nicht. „Ein bitteres Ergebnis, weil sich die Jungs im zweiten Abschnitt richtig reingehängt haben“, resümierte Ansorge.

Explizit waren es zwei Situationen, die zum 2:2-Ausgleich hätten führen können. Doch erreichte Andreas Schiessl einen Diagonalball am Fünfereck um eine für die Ballkontrolle maßgebliche Nuance zu spät. Und beim tollen Freistoß von Simon Ried auf das Torwarteck fuhr FC-Keeper David Salcher die Arme rechtzeitig aus. In vielen anderen Momenten war das Fehlen einiger Stammkräfte unübersehbar. „Kämpferisch gut, aber mit vielen Fehlern“, bilanziert der Coach.

Warum die Denklinger im ersten Abschnitt eine erkleckliche Anlaufzeit benötigten, vermochte Ansorge hingegen nur bedingt zu erklären. „Wir haben im Kopf etwas gebraucht und hatten Probleme mit dem Tempo.“ Hinzu kam der frühe Rückstand. Stockfehler von Verteidigern enden selten glimpflich. Passiert der Fauxpas gleich in zweifacher Ausfertigung, klingelt’s ziemlich sicher: Jonas Poniewaz hatte nach nur drei Spielminuten aus zentraler Position freie Bahn für einen Schlenzer zum 1:0 ins Tordreieck. Ein Geschenk, das die Gastgeber gerne annahmen, für das sie sich aber auch alsbald revanchierten. Kevin Hock, vergangenes Jahr noch beim SV Krün in der A-Klasse und eingeteilt für die Absicherung bei Eckbällen, zauderte, als ihm der Ball aus dem Denklinger Strafraum heraus vor die Füße fiel. Simon Ried fuhr den Konter, bediente Schiessl in halblinker Position, und der fand die Lücke am herauseilenden Salcher vorbei – es stand 1:1.

Mit der Halbzeitpause näherte sich dann aber auch das Unheil. Moritz Müller markierte die neuerliche Führung für den Landesliga-Absteiger, wurde zentral angespielt, behauptete sich gegen Tobias Ried im Eins-gegen-eins, und hatte das Glück, dass der Linksschuss genau entgegen der Bewegung von Tormann Manuel Seifert in die freie Torecke kullerte. Für Ried kam´s doppelt bitter. Beim Zweikampf nahe der Eckfahne schnackelte es im Knie, an ein Weiterspielen war nicht zu denken. „Wahrscheinlich Außenband“, so Ansorges erste Informationen. „Passt zu unserer Situation“, fügte er hinzu.

Nach dem Seitenwechsel sah Ansorge „gute Umschaltmomente“, sowie „Präsenz in der Zentrale“. Doch die FC-Hintermannschaft ließ keine weiteren Aufreger zu, und den VfL zum Ende auch die Brechstange nicht so richtig auspacken. (Oliver Rabuser)

1. FC Garmisch-Part. - VfL Denklingen 2:1

Tore: 1:0 (4.) Poniewaz, 1:1 (9.) Schiessl, 2:1 (40.) Müller. Gelbe Karten: Garmisch-P. 3, Denklingen 5. Schiedsrichter: Leonhard Winkler (SV Mammendorf). Zuschauer: 200.