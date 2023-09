„Erwartetes Kampfspiel“ zwischen Böbing und Ingenried endet mit Punkteteilung

Von: Paul Hopp

Teilen

Da jubeln die Gäste: Ingenrieds Stefan Schweiger (3.v.l.) hat soeben das 2:2 erzielt, mit ihm freut sich Siegfried Magg (r.). © Hopp

Die Begegnung zwischen dem SC Böbing und dem TSV Ingenried endete mit einem Remis. Den Ausgleich kurz vor Schluss machte Schweiger für die Gäste.

Böbing – Als der souveräne Unparteiische Michael Sepp die Partie abpfiff, legte sich einige Momente lang eine eigenartige Stille übers Böbinger Sportgelände. So wirklich gefiel offenbar niemandem das Ergebnis. Ein wenig mehr konnten sich dann aber doch die Gäste vom TSV Ingenried mit dem 2:2 anfreunden, immerhin waren sie zweimal im Rückstand gelegen und hatten erst spät den Ausgleich erzielt.

Stefan Schweiger hatte von links aus spitzestem Winkel den Ball aufs Tor gebracht, plötzlich lag die Kugel im Netz (88.). „Ich hab’s gar nicht gesehen, wie es passiert ist“, bekannte TSV-Spielertrainer Johannes Echtler. Für ihn war es „ein wichtiger und nicht unverdienter Punkt“. Momentan, sagte Echtler mit Blick auf seine Schützlinge, „rappeln sie sich auf“.

TSV Ingenried hat sich gegen Böbing „besser präsentiert als in den ersten Spielen“

Der Start in die Saison in der A-Klasse 6 war mit zwei Niederlagen, noch dazu ohne selbst erzieltes Tor, gruslig verlaufen. Nunmehr stehen die Ingenrieder mit vier Punkten da. Das Team habe gestern „gut dagegen gehalten“ und sich „besser präsentiert als in den ersten Spielen“.

Wenig erbaut war Böbings Coach Richard Baarfüßer. In der vergangenen Woche, beim 3:0 über den TSV Schongau, „hat alles gepasst“, seine Mannen hätten stark gespielt. Doch mit der Leistung gestern war Baarfüßer nicht einverstanden. Größtes Manko: „Die Chancenverwertung war miserabel.“ Der Coach fand’s schade: „Die Spieler belohnen sich nicht.“

In der zweiten Hälfte sei auch „keine Laufbereitschaft“ zu sehen gewesen. Ein Sieg hätte den Böbingern bei ihrem Streben, die Meisterrunde zu erreichen, gutgetan. Der Abstand zu Platz drei beträgt nun fünf Punkte. „Abstiegsrunde wollten wir eigentlich nicht mehr spielen“, sagte Baarfüßer mit Blick auf die vergangene Saison.

„Wenn wir selbst das Spiel machen müssen, tun wir uns schwer.“

Gegen Ingenried war es für die Böbinger „das erwartete Kampfspiel“, so Baarfüßer. Und das entwickelte sich für die Gastgeber zum Problem. „Wenn wir selbst das Spiel machen müssen, tun wir uns schwer“, sagte der SC-Coach. Gleichwohl ging’s gut los. Nach einem Foul an Roman Steiner gab es Strafstoß – Yannik Lindinger verwandelte sicher zum 1:0 (15.). In der Folge waren die Platzherren in der Offensive zwingender. Maximilian Schesser scheiterte aus kurzer Distanz an TSV-Keeper Thomas Vetter (18.).

Gleich zweimal verpasste Steiner einen Treffer: Erst wurde sein Schussversuch geblockt, danach ging sein Kopfball knapp drüber (29.). Völlig frei stand Daniel Probst, allerdings traf er den Ball nicht richtig (42.). Gleich darauf gelang Ingenrieds Schweiger nach tollem Pass von Christoph Kögel das 1:1 (44.). Der Jubel war noch nicht vorbei, da zog Böbings David Keßler aus der Distanz ab; der Ball landete nach herrlicher Flugbahn zum 2:1 im Winkel.

In der zweiten Hälfte hatten die Böbinger durch Schesser eine gute Möglichkeit zum dritten SC-Tor (58.), der Schuss wurde geblockt. Auch der eingewechselte Peter Bertl hatte kein Glück, schoss den Torwart an (67.). Kurz davor war Ingenrieds Lukas Hindelang an SC-Keeper Josef Schwaller gescheitert (63.). Wirklich in den Griff bekamen die Böbinger die Partie nicht, auch, weil Ingenried nicht aufgab. Dafür wurden die Gäste auch belohnt. (Paul Hopp)

Statistik

SC Böbing 2:2 TSV Ingenried

Tore: 1:0 (15.) Lindinger (Foulelfmeter), 1:1 (44.) S. Schweiger, 2:1 (45.+1) Keßler, 2:2 (88.) S. Schweiger. Gelbe Karten: Böbing 0, Ingenried 1. Schiedsrichter: Michael Sepp (VfL Denklingen) . Zuschauer: 44.