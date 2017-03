Abwehrchef Kanzler über neues Amt als Trainer: "Bekomme das schon hin"

Klassenerhalt ist das Ziel

TSV Altenstadt – Personelle Veränderungen hat es bei Fußball-Kreisligist TSV Altenstadt in der Winterpause gegeben. Aber nicht auf, sondern neben dem Platz.

Kurz vor dem Start in die Vorbereitung auf die Rückrunde hat TSV-Trainer Rainer Haßmann seinen Rücktritt erklärt. „Ein neuer Trainer kann der Mannschaft frischen Wind bringen“, erklärte der scheidende Coach, der auch den Abschied von Jürgen Stübiger als Verantwortlicher der zweiten Mannschaft als weiteren Grund für seinen Rücktritt anführte. Stübiger bleibt dem Verein aber als Sportlicher Leiter weiter erhalten.

Den Nachfolger Haßmanns als Trainer rekrutieren die Altenstadter aus ihren eigenen Reihen. Routinier und Abwehrchef Robert Kanzler, der ab Sommer ohnehin die Funktion als Spielertrainer übernehmen sollte, bekam die Verantwortung so halt ein halbes Jahr früher. „Für mich kam das dennoch etwas überraschend“, sagt Kanzler zu seiner Beförderung. „Aber ich habe mir natürlich schon ein paar Gedanken gemacht, wie ich das Ganze anstellen werde“, so der 30-Jährige über seine vorgezogene Amtsübernahme als Übungsleiter.

Bei seinem ersten Trainerjob bekommt Robert Kanzler Unterstützung durch Klaus Traxel. Der ehemalige Ingenrieder Coach, der die Nachfolge von Stübiger als Trainer der zweiten Mannschaft angetreten hat, wird bei den Altenstadter Heimspielen als Assistent auf der Bank zum Einsatz kommen. Bei den Auswärtsspielen übernimmt Daniel Zdravev dieses Part als Co-Trainer.

„Die Vorbereitungszeit für mich war natürlich sehr kurz, aber ich bekomme das schon hin“, sagt Kanzler überzeugt. Den Schwerpunkt des Trainings legte der Neu-Coach bisher auf die Konditionsarbeit. „Denn daran hat es uns in der Hinrunde gemangelt“, konstatierte Kanzler, der mit der Trainingsbeteiligung bisher sehr zufrieden ist.

„Wir haben immer um die 25 Mann im Training, und die Jungs sind auch sehr willig“, lobt Kanzler seine Mannschaft, die sich gegenüber dem Vorjahr nicht groß verändert hat. Christian Todt ist zum TSV Burggen gewechselt. Dafür kam Stefan Peschke vom SV Fuchstal. Letzterer ist allerdings noch nicht spielberechtigt.

Zunächst stand für die Altenstadter Fußballer ein Trainingslager am Gardasee auf dem Programm. Danach folgen vier Vorbereitungsspiele, ehe es am 26. März für den Vorletzten mit dem Heimspiel gegen Geiselbullach wieder um Punkte in der Kreisliga 2 geht. In den verbleibenden 13 Spielen will sich der TSV aus dem Tabellenkeller herausarbeiten. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, und das ohne Relegation“, sagt Neutrainer Kanzler.

Text: Roland Halmel

Quelle: fussball-vorort.de