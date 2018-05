Acht-Minuten-Drama um Denklingen: Kostet die Pleite die Relegation?

Kommt so schnell nicht mehr an den Ball: Denklingens Manuel Waibl (r.) kassierte in Igling eine rote Karte, fehlt seinem Team deshalb im Heimspiel gegen Pöcking-Possenhofen.

Kreisliga 2

von Thomas Fritzmeier

Mehr Drama geht kaum! Der VfL Denklingen verliert in Igling, kassiert in den Schlussminuten Doppel-Rot und verschießt in der Nachspielzeit auch noch einen Elfer. Die Pleite könnte den VfL die Relegation kosten.

Denklingen – Der VfL Denklingen verliert in Igling, verliert 1:2 (1:1). Der VfL vergibt damit die große Chance auf Platz zwei, hat es nicht mehr selbst in der Hand, die Aufstiegsspiele zu erreichen. Nur wenn Altenstadt patzt, ist Rang zwei noch zu erreichen.

Das Derby zwischen dem VfL Denklingen und dem SV Igling – so spannend, so hektisch, so emotional wie ein Endspiel um die Meisterschaft! Und mit sooo vielen Aufregern.

Das entscheidende 1:2!85. Minute: Iglings Joshua Gregorovic senst Ludwig Kirchbichler im Mittelfeld um. Der Denklinger bleibt verletzt liegen, schreit vor Schmerz. Die Denklinger Bank springt auf, eilt zum verletzten Spieler. Das Spiel läuft aber weiter, niemand schiebt den Ball ins Aus – und plötzlich liegt die Kugel im VfL-Tor. 2:1 für Igling durch Lukasz Glok. VfL-Coach Hermann Schöpf: „Warum das Spiel nicht unterbrochen, der Ball ins Aus gespielt wurde, ist mir ein Rätsel. Den Gegentreffer habe ich gar nicht mehr gesehen, weil ich mich sofort um den Verletzten gekümmert habe.“ Kirchbichler wird anschließend vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Es ist aber unwahrscheinlich, dass er in dieser Saison noch einmal spielen kann.





Dreifach-Rot!86. Minute: Denklingens Dominik Karg und Manuel Waibl brennen nach dem nicht geahndeten Foul sowie dem späten Gegentor die Sicherungen durch. Sie geigen dem Unparteiischen die Meinung, kassieren dafür beide die rote Karte. Beide werden dem VfL an den letzten beiden Spieltagen wohl fehlen. Einmal in Rot-Laune schickt der Schiri auch noch Iglings Joshua Gregorovic in die Kabine.





Elfer-Drama in der Nachspielzeit!90.+3. Minute: Trotz der Hektik, trotz der Platzverweise hat der VfL, der schon zuvor zahlreiche Möglichkeiten hatte liegen lassen, in der Nachspielzeit die Chance, zumindest einen Punkt aus Igling mitzunehmen. Benjamin Maaß, vor rund einem Monat noch der Elfer-Held im Derby gegen Peiting, versagen die Nerven. Er schießt den Ball SVI-Keeper Andreas Schaudt in die Arme.

Nun heißt es Wunden lecken beim VfL. Viel Zeit bleibt ihm aber nicht. Am Sonntag (15 Uhr) wartet mit dem Heimspiel gegen Pöcking-Possenhofen die nächste schwierige Aufgabe. Der SCP hat ebenfalls noch Chancen auf Rang zwei. Um die zu wahren, ist ein Sieg Pflicht. Das gilt freilich auch für den VfL.