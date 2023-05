„Müssen wieder an uns glauben“: Altenstadt betreibt Aufarbeitung nach Niederlage in Pöcking

Teilen

Pöckings Torhüter Maximilian Heinecke brachte den TSV Altenstadt zur Verzweiflung. © Andrea Jaksch

Der TSV Altenstadt verzweifelte am Wochenende an sich selbst und kassierte beim 1:3 in Pöcking die zweite Pleite in Folge.

Altenstadt – Als sich Daniel Hindelang wieder auf den Heimweg machte, da schwante ihm bereits, welche Qualitäten in der kommenden Woche von ihm verlangt werden. „Ich muss ein bisschen Psychologe sein“, sagte der Trainer des TSV Atenstadt. Die 1:3 (0:1)-Niederlage beim SC Pöcking-Possenhofen ist allein sportlich nicht zu erklären. Der Übungsleiter vermutet, dass das 0:6-Desaster gegen Weßling noch eine Rolle in den Köpfen der Kicker spielte. „Da ist uns ein wenig die Leichtigkeit abhandengekommen“, so Hindelang. Allerdings besaß diese Pleite ihre Ursachen in der schweren Verletzung von Simon Schmitt, die er vor zwei Wochen bei der Partie in Bad Tölz erlitten hat. Fast scheint es, als hätte der TSV mit ihm auch sein Selbstvertrauen und seine Lockerheit verloren.

Die Partie in Pöcking ließ sich denn auch unter der Rubrik „unglückliche Niederlagen“ abheften. „Die schießen viermal auf unser Tor und drei sind drin“, beklagte sich Hindelang. Bei seiner Elf fiel das Verhältnis von Chancen und Toren weniger positiv aus. In der Anfangsphase spielten die Gäste mutig nach vorne, bis sie auf einmal die Courage verloren. Umso wichtiger wäre es gewesen, dass Tobias Graun einen Freistoß im gegnerischen Kasten versenkt hätte, aber Pöckings überragender Keeper Maximilian Heinecke wehrte den Ball noch ab. Auf der anderen Seite zappelte das Spielgerät auf einmal im Netz, als Simon Forster einen langen Ball mit vollem Risiko nahm. „Den trifft er nicht wieder so“, war sich Hindelang sicher. Dieses Fortune blieb seiner Elf auch in der zweiten Hälfte vorenthalten. Selbst als die Gäste nach einem Foul an Kadircan Yapici einen Strafstoß zugesprochen bekamen, schafften sie es nicht, das Momentum auf ihre Seite zu zwingen. Dieses Mal scheiterte Graun vom Punkt an Heinecke. Hindelang blieb jedoch nur wenig Zeit, um mit der verpassten Gelegenheit zu hadern. Drei Minuten später versenkte Florian Flath einen solchen Freistoß im TSV-Gehäuse, wie er in der ersten Hälfte Graun verwehrt geblieben war. Als Clemens Link den Gästen noch einen dritten Treffer einschenkte, war die Partie gelaufen.

Dass Graun mit einem Sonntagsschuss das Ergebnis noch korrigierte, konnte Hindelangs Stimmung nicht wirklich heben. Nun muss er seine Mannschaft fit bekommen für das Nachholspiel am Mittwoch (19.30 Uhr) in Weßling. „Wir müssen nur wieder an uns glauben“, schärft er seinen Kickern ein. Drei Spiele bleiben seinem Team noch, um die Relegation gegen den Abstieg aus der Kreisliga zu vermeiden. (hch)

Statistik

SC Pöcking-P. 3

TSV Altenstadt 1

Tore: 1:0 (32.) Forster, 2:0 (59.) Flath, 2:0 (78.) Link, 3:1 (80.) Graun. Gelbe Karten: Pöcking 2, Altenstadt 0. Schiedsrichter: Matthias Bartl. Zuschauer: 80.