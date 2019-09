TSV will Rhythmus finden - Altenstadt empfängt Eichenau

Kreisliga 2

von Phillip Plesch schließen

Am neunten Spieltag empfängt der TSV Altenstadt in der Kreisliga 2 den FC Eichenau. Dabei möchte der TSV seine Erfolgsserie fortsetzen, ist aber gewarnt.

Altenstadt – Für einen Amateur-Fußballer ist es das Normalste auf der Welt, während der Saison jedes Wochenende auf dem Fußballplatz zu stehen. Für den TSV Altenstadt ist das in der laufenden Saison in der Kreisliga 2 alles andere als gewöhnlich. Aufgrund zahlreicher verlegter Partien treten die Altenstadter diesen Sonntag, am neunten Spieltag, zum ersten Mal in dieser Saison an einem zweiten Wochenende in Folge zu einem Punktspiel an. Am Sonntag haben sie um 15 Uhr den FC Eichenau zu Gast.

„Endlich hat auch für uns die Saison begonnen“, sagt TSV-Spielertrainer Christoph Schmitt, „und wir können unseren Rhythmus finden.“ Nach dem holprigen Saisonstart mit nur einem Punkt aus den zwei Spielen gegen die Aufsteiger Moorenweis und Weil gelangen dem TSV Altenstadt zuletzt zwei Siege in Folge (4:1 gegen Maisach und 3:2 gegen Aich). „Wir brauchen die Punkte“, sagt Schmitt und mahnt: „Die Auftritte bisher waren nicht so überzeugend, dass wir uns darauf ausruhen könnten.“ Vor allem die Chancenverwertung stellt den Trainer nach wie vor nicht zufrieden.

Altenstadt ist vor Eichenau gewarnt

Mit dem FC Eichenau erwartet der 30-Jährige einen „spielstarken Gegner“. „Die Eichenauer haben im Sturm viel Qualität“, sagt Schmitt, der beim FCE allerdings Schwächen in der Rückwärtsbewegung ausgemacht hat. Ein Torverhältnis von 11:15 bestätigt diesen Eindruck. Mit acht Punkten aus acht Spielen steht Eichenau auf dem achten Platz. Und damit einen Rang vor dem TSV, der aus vier Spielen sieben Punkte holte.

Für Aufsehen sorgten die Eichenauer vergangenes Wochenende, als sie den SV Mammendorf mit 4:2 besiegten. Der SVM hatte bis dahin alle fünf Saisonspiele gewonnen. „Wir werden Eichenau auf jeden Fall ernst nehmen“, kündigt Schmitt an. In der vergangenen Saison gewann der TSV beide Duelle mit dem FC: auswärts mit 2:1 und zu Hause 2:0. Beim Heimsieg erzielte Schmitt selbst beide Treffer.

Altenstadt plagen personelle Probleme

Personell stehen die Altenstadter vor „ein paar Problemen“. Mehrere Spieler fallen aus, weil sie im Urlaub, auf Fortbildung oder verletzt sind. Genau wird sich der Kader also erst am Sonntag herauskristallisieren.

