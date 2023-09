„Die Erleichterung ist natürlich groß“: Altenstadt fährt gegen Unterammergau die ersten Punkte ein

Von: Oliver Rabuser

Ich war’s: Altenstadts Kadircan Yapici bejubelt einen Treffer. Foto: Rabuser © Rabuser

Im dritten Anlauf hat sich Altenstadt die ersten Punkte in der Fußball-Kreisliga gesichert. Gegen den WSV Unterammergau gewann der TSV mit 4:1.

Altenstadt – „Die Erleichterung ist natürlich groß“, sagte Trainer Daniel Hindelang nach dem 4:1-Erfolg beim WSV Unterammergau. Gerade in Kombination mit der Pokalpartie während der Woche sei das Ganze „ein Kraftakt“ gewesen.

Das Ergebnis impliziert eine gewisse Deutlichkeit. Die aber war lange Zeit nicht ansatzweise gegeben. Über einen klaren Rückstand zur Pause hätten sich die Gäste nicht beschweren können. Aber der Aufsteiger aus dem Ammertal konnte aus einem halben Dutzend hochkarätiger Chancen kaum Nutzen ziehen. Es gelang lediglich der Führungstreffer von Ferdinand Brauchle, den Sebastian Moser nach intensiver Vorarbeit über den rechten Flügel adäquat bedient hatte. „Es hat gar nichts gepasst“, kritisierte Hindelang mit dem Schwenk auf Max Gast. „Unser Torhüter hat uns den Arsch gerettet.“

Unterammergau vergab keine Kann-, sondern ausnahmslos Muss-Chancen. Der WSV überzeugt am einem Wochenende, sieben Tage später weiß die Mannschaft selbst nicht, was sie so treibt. „Dafür gibt es keine logische Erklärung“, zeigte sich Coach Sepp Thiermeyer sichtlich genervt von den Schwankungen seines Teams.

Altenstadt nutzt Unzulänglichkeiten des WSV Unterammergau

Altenstadt wusste die Unzulänglichkeiten der Gastgeber für sich zu nutzen. Allen voran Kadircan Yapici. Kaum aus dem Urlaub zurück, war er am Sonntag an der Kappellaine der Spieler, der den Unterschied machte. Mit bemerkenswerter Bilanz: Zwei Treffer, eine Vorlage, zudem mit einem Pass die Szene zum Elfmeter eingeleitet, den er dann allerdings auch vergab.

Hindelangs Eloge erstreckte sich jedoch nicht nur auf den munteren Offensivmann. Auch Christoph Haussmann habe nach seiner Hereinnahme „richtig Betrieb“ gemacht.

Altenstadt baut schmeichelhafte Pausenführung im zweiten Durchgang aus

Dennoch war der knappe Vorsprung zur Pause – ein 2:1 – tendenziell schmeichelhaft. Danach aber habe es „durch Umstellungen und Wechsel gut funktioniert“, urteilte Hindelang. Unterammergau fügte seiner Chronologie an Chancen noch einen weiteren Baustein hinzu. Doch kratzte Franz Demmler den Flachschuss von Lukas Klemm noch von der Torlinie.

Durch den Premieren-Dreier überflügelte der TSV in der Tabelle den SV Ohlstadt. Der ist kommenden Freitag Gastgeber für die Altenstadter. (Oliver Rabuser)