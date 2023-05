„Ihr spielt nicht für euch, sondern für den Verein“: Altenstadt mit Endspiel gegen Fürstenfeldbruck

Von: Christian Heinrich

Teilen

Die Altenstadter (in grünen Trikots) gingen in Holzkirchen an ihre Leistungsgrenze. © Christian scholle

Nach dem Sieg bei Holzkirchen II erwartet der TSV Altenstadt „am letzten Spieltag ein richtiges Endspiel“ um den Klassenerhalt gegen Fürstenfeldbruck.

Altenstadt – Als nur noch vier Minuten auf der Uhr verblieben waren, sorgte Daniel Holzmann für die Erlösung. Nach einem Zuspiel von Tobias Graun steuerte der Altenstädter allein auf den gegnerischen Keeper zu und machte dieses Mal alles viel besser als noch in der ersten Halbzeit in ähnlicher Situation. Holzmann versenkte die Kugel im Holzkirchner Kasten und bescherte seiner Elf einen wertvollen 1:0 (0:0)-Erfolg über die zweite Garnitur des TuS. „Wir haben am letzten Spieltag ein richtiges Endspiel“, so Daniel Hindelang. Altenstadts Trainer freut sich schon auf das Saisonfinale am Pfingstsamstag vor eigener Kulisse gegen den SC Fürstenfeldbruck, wo dann der Klassenerhalt in der Kreisliga endgültig klargemacht werden soll.

Der TSV-Coach hatte psychologisches Fingerspitzengefühl bewiesen und nach der jüngsten 0:3-Klatsche in Weßling auf eine geharnischte Ansprache verzichtet. Eines machte er seinen Kickern jedoch klar. „Ihr spielt nicht für euch selbst, sondern für den Verein.“ Die deutliche Botschaft verfing auch deshalb in den Köpfen der Kicker, weil Simon Schmitt die Fahrt mit nach Holzkirchen antrat. Der Spieler, der vor drei Wochen in Bad Tölz schwer verletzt wurde, stand nicht nur auf dem Spielberichtsbogen, er trug auch das Trikot des TSV. „Das hat uns sehr gut getan“, fand Hindelang. Dem Coach war jedoch bewusst, dass es hier nur um die Geste ging, einsatzfähig ist Schmitt noch lange nicht.

Aber irgendwie machte seine Anwesenheit auf der Bank seinen Mitstreitern Beine. Anders als in Weßling hinterließen die Altenstädter in Holzkirchen von Beginn an einen wachen und konzentrierten Eindruck. Dass vor dem gegnerischen Gehäuse jedoch nur wenig zusammenlief, lag an der betont defensiven Spielweise der Platzherren, die einzig auf Kontermöglichkeiten lauerten. Und wie gesagt an Holzmann, der in aussichtsreicher Position die Kiste nicht traf. Nach dem Seitenwechsel verloren die Altenstädter etwas die Linie. „Es war ein bisschen zerfahren“, räumte Hindelang ein. In dieser Phase bewahrte TSV-Keeper Max Gast mit zwei phänomenalen Paraden sein Team vor einem möglichen Rückstand.

„Waren hinterher mausetot“: Lob von TSV-Trainer Hindelang

Seine Mannschaft war jedoch weit davon entfernt, die völlige Kontrolle über das Geschehen zu verlieren. „Man kann es nicht verhindern, dass der Gegner 90 Minuten keine Chance hat“, räumte Hindelang ein, dass er mit der einen oder anderen brenzligen Situation kalkuliert hatte. Anders als in Weßling zeigten seine Kicker, dass sie reichlich über jene Eigenschaft verfügen, ohne die es im Abstiegskampf nicht geht: Einstellung. „Die sind bis an ihre Leistungsgrenze gegangen und waren hinterher mausetot“, lobte Hindelang seine Mannschaft für ihren Kampfgeist. Dass die Partie in Holzkirchen Überwindung von jedem Einzelnen fordern würde, war klar. Denn am Mittwoch zuvor waren die Altenstädter ja schon in Weßling gefordert gewesen. (Christian Heinrich)