Altenstadt geht ersatzgeschwächt ins Derby gegen Peiting - „Ich werde einen 14-Mann-Kader haben“

Von: Roland Halmel

Es ist wieder Derbyzeit: Vergangene Saison schafften die Altenstadter (in grünen Trikots) mit ihrem 2:1-Erfolg in Peiting eine Überraschung. Angesichts der personellen Situation ist Ähnliches diesmal allerdings nicht zu erwarten. Foto: halmel © halmel

Der TSV Peiting trifft auf den TSV Altenstadt. Altenstadts Coach Daniel Hindelang fehlen nach Verletzungen im vergangenen Spiel gegen Landsberg die Optionen.

Peiting/Altenstadt – Sowohl der TSV Peiting als auch der TSV Altenstadt gingen am vergangenen Wochenende mit einem Unentschieden vom Platz. Die Einordnung dieser Ergebnisse fiel bei beiden Klubs aber sehr unterschiedlich aus. „Wir haben schon ein paar Tage gebraucht, bis wir das 2:2 verdaut hatten“, gestand Peitings Coach Fabian Melzer, nachdem seine Mannschaft im Spitzenspiel beim FC Wildsteig/Rottenbuch (an diesem Wochenende spielfrei) in Überzahl eine 2:0-Führung verspielt hatte.

Die ersatzgeschwächten Altenstadter freuten sich dagegen, dem favorisierten Tabellendritten Jahn Landsberg beim 0:0 einen Punkt abgeknöpft zu haben. Allerdings war der mit zwei verletzten Spielern teuer erkauft. Deshalb war Altenstadts Coach Daniel Hindelang auch unter der Woche in Verhandlungen mit den Peitingern, das für diesen Samstag angesetzte Fast-Nachbarderby zu verlegen. „Wir haben es probiert, aber es hat nicht funktioniert“, sagt Hindelang nach den freundschaftlichen Gesprächen mit den Peitingern. Damit wird die Partie zwischen dem Tabellenführer und dem Schlusslicht der Kreisliga 4 wie geplant um 14 Uhr im Stadion Birkenried angepfiffen.

„Wir haben es geschafft, den Jahn zu ärgern. Und jetzt wollen wir es auch den Peitinger so schwer wie möglich machen“, so Hindelang. Er erwartet von seiner nach wie vor stark dezimierten Truppe einen Auftritt mit Leidenschaft und Aggressivität. Um die Ausfälle – dazu gehören unter anderem Kadircan Yapici, Dominik Streit und Philipp Hoffmann – einigermaßen zu kompensieren, holt sich Hindelang Unterstützung aus der Zweiten Mannschaft. „Und ich versuche, den einen oder anderen Spieler zu reaktivieren“, verrät der Altenstadter Coach. Vielleicht hat er ja noch eine personelle Überraschung in der Hinterhand. „Ich werde einen 14-Mann-Kader haben, mit dem wir versuchen, das Beste draus zu machen“, so Hindelang.

Die Favoritenrolle haben die Peitinger, die das Hinspiel mit 2:0 gewannen. „Wir wollen die Runde mit einem Sieg abschließen“, so Melzer. Für seine Mannschaft geht es nach diesem Derby bereits in die Winterpause, kommendes Wochenende sind die Peitinger spielfrei. Ein Unentschieden reicht ihnen, um den Platz in der Aufstiegsrunde zu fixieren. Bei einem Sieg stehen die Chancen gut, die Runde als Erster abzuschließen. „Wir sind dann auch froh, wenn es rum ist, denn die Sommerpause war kurz und am Ende war es zäh“, gesteht Melzer, der einige angeschlagene Spieler hat. Sicher fehlen wird Florian Meier. Dafür kehrt der zuletzt gesperrte Lukas Wolf zurück. (Roland Halmel)