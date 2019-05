Altenstadt muss nicht mehr nach unten schauen

von Roland Halmel schließen

Der Blick nach unten hat sich für den TSV Altenstadt erledigt - wieder hat das Team einen Dreier eingefahren. Nun wird nach vorn geschaut - und nach oben.

Altenstadt – Das Thema „Abstieg“ hat sich für den TSV Altenstadt erledigt. Durch den 3:0-Heimerfolg gegen den SC Gröbenzell am drittletzten Spieltag bleibt der TSV Fußball-Kreisligist. Seinen Gegner hingegen schoss der TSV direkt in die Kreisklasse. „Jetzt können wir uns neue Ziele setzen. Die nächsten beiden Spiele wollen wir auch noch gewinnen“, sagte Spielertrainer Robert Kanzler mit Blick auf das Derby in der nächsten Woche gegen Peiting.

Dabei war auch am Sonntag nicht alles perfekt. „Die erste Hälfte war nix“, gestand Kanzler. „Nach der Pause haben wir aber deutlich einen draufgelegt.“ Vor allem die Abwehr lobte der Spielertrainer. „In der Abwehr machen wir zur Zeit wenig Fehler, das macht uns stark.“

Die Ansprache in der Halbzeit zeigte Wirkung

Die Altenstadter begannen schwungvoll. Der Elan war jedoch nach fünf Minuten weg. Statt Strafraumszenen bekamen die Zuschauer in der Folge zahlreiche Fouls, Unterbrechungen und Diskussionen über Verwarnungen geboten. Eine einzig gute Offensivaktion verzeichneten die Gastgeber – und die führte prompt zur Führung. Nach einer flotten Kombination setzte sich Kadircan Yapici bis zur Grundlinie durch. Sein genaues Zuspiel versenkte Georgios Mavrokefalos abgeklärt zum 1:0 (32.). Das war es dann aber auch an gefährlichen Aktionen bis zur Pause, da die harmlosen Gröbenzeller nur mit einer schwachen Chance, bei der Michael Miklautsch (22.) vor dem Kasten am Ball vorbeiflog, aufwarten konnten.

Das intensive Gespräch des Trainergespanns unmittelbar nach dem Halbzeitpfiff noch auf dem Platz zeigte dann Wirkung. Der TSV kehrte mit wesentlich mehr Schwung auf den Platz zurück. Christoph Schmitt (50.) setzte seinen Kopfball noch daneben. Gleich danach zielte Yasin Akcakaya (51.) einen Tick genauer. Sein Schuss aus 17 Meter fand den Weg vom Innenpfosten zum 2:0 ins Tor. Ein Alleingang von Schmitt (55.), eine Möglichkeit von Egzon Gashi (66.) und eine Großchance von Dennis Bartmann (80.), der aus kurzer Distanz am Torhüter scheiterte, brachten danach nichts ein. Auf der Gegenseite sorgte zwischendurch Nicolas Felser (60.,75.) bei zwei Freistößen für Gefahr. Erst der eingewechselte Patrick Stadler (83.) machte mit seinem Abstaubertor nach einem Akcakaya Freistoß endgültig den Deckel drauf. Die ausgelassene Chance von Mavrokefalos (89.) unmittelbar vor dem Schlusspfiff war so zu verschmerzen.

