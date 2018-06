Altenstadt setzt auf Attacke

Die Gejagten: Yasin Akcakaya (r.) und der TSV Altenstadt wollen den Verfolger auf Abstand halten und mit einem Sieg den Einzug in die Relegation perfekt machen.

Fernduell um Platz zwei

von Thomas Fritzmeier schließen

Am Ende der Hinserie stand der TSV Altenstadt auf Platz zehn, war punktgleich mit dem SC Gröbenzell, der auf dem ersten Abstiegsrelegationsplatz rangierte. Etwa sieben Monate ist das her.

Altenstadt – Gröbenzell steht immer noch im Keller – und der TSV Altenstadt auf einem Relegationsplatz. Allerdings auf dem, der zur Quali für die Bezirksliga berechtigt. Ein Sieg trennt das Team von Spielertrainer Robert Kanzler noch von den Aufstiegsspielen. Wenn Verfolger Denklingen am letzten Spieltag Federn lässt, könnte sogar weniger zu Platz zwei reichen (siehe Kasten).

Darauf will man sich beim TSV freilich nicht verlassen. Am Sonntag (15 Uhr) zu Hause gegen den bereits seit Wochen als Meister feststehenden SC Unterpfaffenhofen soll mit einem Dreier die Relegation perfekt gemacht werden. Die Ansage Kanzlers ist eindeutig: „Wir sind Zweiter – und wollen es auch am Sonntagabend unbedingt noch sein.“

Das finale Heimspiel könnte aber nicht schwieriger sein. Zumindest auf dem Papier. Unterpfaffenhofen ist die Übermannschaft der Kreisliga 2, hat heuer erst zwei Partien verloren. Der Vorsprung auf Platz zwei beträgt sensationelle 22 Punkte. Auf der anderen Seite geht es für den SCU schon seit Wochen um nichts mehr, was sich zuletzt auch in den Ergebnissen (nur ein Sieg aus vier Spielen) zeigte.

Die Altenstadter wissen daher nicht, was sie erwartet. Gibt der Meister noch einmal Vollgas – oder lässt er die Saison gemütlich ausklingen?

Kanzler ist’s egal. Er sagt: „Wir müssen ohnehin Vollgas geben. Der SCU ist, auch wenn er locker aufspielt, zu stark, um ihn mit halber Kraft zu schlagen. Wir werden spielen wie immer, offensiv attackieren und Vollgas geben.“

Bitter für den TSV: Im Saisonfinale fehlen drei Stammkräfte. Dennis und Philipp Bartmann sowie Georgios Mavrokefalos weilen im Urlaub. „Das macht die Aufgabe nicht einfacher“, sagt Kanzler. „Aber wir können es trotzdem schaffen.“ tf