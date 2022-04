Altenstadt: Spielertrainer Schmitt kündigt zum Saisonende - Daniel Hindelang übernimmt

Von: Christian Heinrich

Er tritt die Nachfolge an: Daniel Hindelang © Katrin Kleinschmidt

Christoph Schmitt wird nächstes Jahr nicht mehr beim TSV Altenstadt sein. Der Spielertrainer will sich auf neue Herausforderungen stürzen. Hindelang übernimmt.

Altenstadt – Christoph Schmitt ist bekannt als Mann klarer Worte. Deshalb ruderte der Trainer des TSV Altenstadt erst gar nicht lange herum, als die Rede auf seine nähere Zukunftsplanung kam. „Für mich geht es nicht mehr weiter in Altenstadt“, kündigte er an, dass er mit dem Saisonende sein Engagement als Übungsleiter beim TSV auslaufen lassen wird.

Vier Jahre hat der 32-jährige Familienvater für seinen Heimatverein gearbeitet. Der schätzte sich glücklich, als der verlorene Sohn nach seinem Intermezzo beim SV Raisting wieder den Weg zurück nach Altenstadt fand. In zwei Jahren in der Bayernliga und vier Jahren in der Landesliga hatte er jede Menge Erfahrungen gesammelt, die ihm bei seiner Rückkehr weiterhalfen. Schließlich war es seine erste Station als Trainer.

Da traf es sich gut, in einem vertrauten Umfeld zu arbeiten und die Verantwortlichen schon lange zu kennen. Mit seiner Mannschaft erfüllte Schmitt stets die Erwartung. Der Klassenerhalt stellte nie ein Problem für ihn dar – und sollte es auch heuer nicht sein. Sechs Spieltage vor dem Saisonfinale behaupten sich die Altenstädter auf dem sechsten Tabellenplatz, auch dank der Tore ihres Spielertrainers. Sieben waren es bisher, so viele wie nie zuvor, seit er aus Raisting heimgekehrt ist.

„Es passt im Moment gut rein, was Neues zu versuchen“

Von seiner persönlichen Bilanz ließ er sich jedoch nicht umstimmen, als er seine eigene Situation betrachtete. „Ich habe viel um die Ohren“, räumte er ein, dass die Belastungen im privaten Bereich in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden sind. Inzwischen ist er auch Vater geworden. „Ich will ein bisschen zurückfahren“, lautet deshalb sein Vorsatz. Was das konkret heißt, will Schmitt noch nicht verraten. Es bedeutet jedoch nicht, dass er seine Karriere beenden wird und sich in den Ruhestand verabschiedet. Im Gegenteil, Schmitt steht der Sinn danach, sich sportlich zu verändern. „Es passt im Moment gut rein, was Neues zu versuchen“, gibt er sich offen und gesprächsbereit.

Wie es bei seinen Qualitäten nicht anders zu erwarten ist, scheint es auch konkrete Angebote zu geben. „Im bin im Austausch“, verrät er. „Fest steht aber noch nichts.“ Kein Geheimnis macht er daraus, dass es sich dabei schon um eine Stelle handeln sollte, „wo ich als Trainer oder Co-Trainer weitermachen könnte“.

Daniel Hindelang übernimmt ab kommender Saison

Während sich seine Zeit in Altenstadt dem Ende zuneigt, hat der Verein inzwischen reagiert und einen Nachfolger für ihn verpflichtet. Schmitt hatte es seinen Verantwortlichen auch leicht gemacht. Bereits in der Winterpause stand für ihn fest, dass er sich nach einer neuen Herausforderung umschauen würde. Der TSV hat die Zeit genutzt und ist schnell fündig geworden. Daniel Hindelang wird Schmitts Arbeit in der nächsten Saison in Altenstadt fortführen. Zuletzt trainierte er den Allgäuer Kreisligisten FC Blonhofen, wo er überraschend im Juli vergangenen Jahres aus privaten Gründen das Handtuch schmiss.

Anders als Schmitt ist Hindelang in seiner Karriere als Trainer schon etwas in der Gegend herumgekommen. Begonnen hatte er sie 2013 beim TSV Steingaden. Nach dem Aufstieg in die Kreisklasse und dem folgenden Abstieg heuerte der 33-Jährige beim FV Walleshausen an, danach zog es ihn zum TSV Ingenried. 2017 kehrte er nach Steingaden zurück, wo er nach zwei Jahren aber wieder von seinem Amt zurücktrat. Nun versucht er sein Glück beim TSV Altenstadt in der Kreisliga. Schmitt hinterlässt ihm eine Mannschaft mit viel Potenzial, der jedoch ein wichtiger Baustein fehlen wird: er selbst. (Christian Heinrich)