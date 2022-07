Altenstadt in Torlaune - Titelverteidiger Peiting siegt 2:1 in Bad Kohlgrub

Von: Roland Halmel

Taten sich schwerer als erwartet: Die favorisierten Peißenberger (in roten Trikots) mühten sich beim zwei Klassen tiefer spielenden SV Apfeldorf zu einem 2:1-Sieg. Foto: halmel © halmel

Im Totopokal konnten sich der ESV Penzberg und der SV Raisting durchsetzen. Auch ESV-Stadtrivale FC Penzberg vist eine Runde weiter.

Schongau – Einige höherklassige Vereine aus dem Landkreis traten in der zweiten Runde des Totopokals lediglich mit ihrer Zweiten Mannschaft an. Im Falle des SV Raisting hatte diese Maßnahme Erfolg. Die Bezirksliga-Reserve setzte sich in der Spielgruppe West beim FC Seestall (B-Klasse) locker mit 6:0 (2:0) durch. Die Tore erzielten Alexander Schappele (11.), Ben Thiele (15., 61.), Majid Hassan (47., 51.) und Samuel Nicolaisen (62.).

Die zweite Garnitur des SV Polling (Spielgruppe Mitte) dagegen schied durch eine 1:4 (1:3)-Pleite beim SVL Weilheim aus. Die Tore für den B-Klassisten aus der Kreisstadt, der durch den Treffer von Michael Schwinghammer (16.) zunächst in Rückstand geriet, erzielten zweimal Robert Talpos (36., 40.) sowie Dominik Ukay (45.+4) noch in der ersten Hälfte und unmittelbar nach dem Wechsel Ferhat Gündogdu gleich nach der Pause per Elfmeter (51.). Kurz vor Schluss sah SVL-Kapitän Ferencz Soos Rot (84.).

Keine Blöße gab sich hingegen der FC Penzberg, der beim Kreisklassisten FC Kochelsee-Schlehdorf mit 3:1 (2:1) gewann. Die Tore für den Bezirksligisten, der in guter Besetzung antrat, erzielten zweimal Gabriel Taffertshofer (26., 56.) und Orcun Sik (29.). Den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer des Kreisklassisten markierte Stefan Raffeiner (45.). Auch der FCP-Stadtrivale ESV Penzberg (Kreisklasse) ist weiter im Pokal dabei. Die Eisenbahner schalteten Kreisliga-Aufsteiger SV Münsing mit einem 2:1 (0:1)-Heimerfolg aus. Den Rückstand (25.) machte Andreas Winkelhofer (53., 88.) mit seinem Doppelpack in der zweiten Hälfte wett. Eine gute halbe Stunde hielt die SG Antdorf/Iffeldorf im Heimspiel gegen den SV Ohlstadt mit, dann ging es steil bergab. Der Kreisklassist fing sich vier Gegentreffer durch Johannes Fischer (36.), Florian Augscheller (55.), Michael Guglhör (59.) und Luis Frombeck (73.) ein. Nach dem Ehrentreffer von Nikola Spasic (77.) machten Jonas Thümmler (84.) und Fischer (86.) das halbe Dutzend für den Kreisligisten voll und die 1:6 (0:1)-Pleite der SG besiegelt.

In der Spielgruppe West mühte sich der TSV Peißenberg zu einem 2:1 Erfolg beim A-Klassen-Aufsteiger SV Apfeldorf. Für den Kreisligisten, der in erheblichem Ausmaß experimentierte, traf Ramon Messner (78., 88.) zweimal in der Schlussphase. Zwischenzeitlich hatte Matthias Strommer für den Außenseiter ausgeglichen (80.). Weitaus weniger spannend ging es beim Duell des Kreisklassisten SV Wielenbach gegen den TSV Altenstadt zu. Der SVW musste gegen den Kreisligisten mit einer 1:5 (0:2)-Heimpleite die Segel streichen. Matchwinner beim TSV war der dreifache Torschütze Tobias Graun (12., 30., 64.). Die weiteren Tore für Altenstadt gingen auf das Konto von Georgios Mavrokefalos (80.) und Ludwig Hoffmann (83.). Lino Missel gelang der Ehrentreffer der Hausherren (76.).

Eine deutliche Heimpleite kassierte auch die SpVgg Schwabbruck/Schwabsoien. Im Duell der Kreisklassisten gegen den WSV Unterammergau kam die SpVgg mit 0:4 (0:1) unter die Räder. Für den WSV trafen Andreas Buchwieser (24.), zweimal Josef Klarwein (48., 67.) sowie Julian Kröker (65.). Enger ging es beim Heimspiel des FC Bad Kohlgrub gegen Kreispokal-Titelverteidiger TSV Peiting zu. Die frühen Treffer von Tobias Hindelang (9.) und Matthias Lotter (25.) reichten den Peitingern aber zum knappen 2:1 (2:0)-Sieg gegen den Kreisliga-Absteiger, für den Christian Maintz den Anschlusstreffer erzielte (62.) . Noch spannender war das Duell zwischen dem SV Herzogsägmühle gegen den MTV Dießen. Der SVH lag nach Toren von Sascha König (26.) und Sebastian Wölk (29.) mit 0:2 hinten. Waheed Eshagh (42.) und Charles Kiddu (80.) glichen für die Gastgeber dann aber noch aus. Im Elfmeterschießen musste sich Herzogsägmühle dann aber mit 4:6 geschlagen geben. Durch einen Gegentreffer in der letzten Minute musste sich der TSV Ingenried (A-Klasse) mit einem 0:1 (0:0) gegen den Kreisklassen-Aufsteiger TSV Rott aus dem Pokal verabschieden. Michael Rupp (90.) markierte für Kreisklassenaufsteiger den späten Siegtreffer.

In der dritten Runde am kommenden Mittwoch, 27. Juli, muss in der Spielgruppe West der SV Raisting jetzt in Rott ran. Peiting ist in Unterammergau gefordert. In Peißenberg kommt es zum Kreisliga-Duell gegen Altenstadt. In der Spielgruppe Mitte erwartet der SVL Weilheim den SV Wangen und in Penzberg kommt es zum Stadtduell zwischen dem ESV und dem FC. (Roland Halmel)